Isak gây ngỡ ngàng

  • Thứ năm, 21/8/2025 18:01 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Alexander Isak nỗ lực gia nhập Liverpool hè này, nhưng gây bất ngờ khi chưa nộp đơn xin Newcaslte cho phép chuyển nhượng.

Isak chưa nộp đơn xin ra đi.

Từ đầu hè, Isak liên tục công khai đòi rời Newcastle để gia nhập Liverpool. Đội bóng vùng Merseyside dự kiến đưa ra đề nghị mới trị giá 130 triệu bảng. Cùng thời điểm, Isak nổi loạn, không hội quân và vắng mặt ở trận mở màn Premier League của Newcastle hòa Aston Villa 0-0 cuối tuần qua.

Isak khẳng định tương lai không còn nằm ở St. James Park và tuyên bố "niềm tin đã mất". Việc nộp đơn xin chuyển nhượng dường như là bước đi tiếp theo sau khi anh mâu thuẫn với cả CLB lẫn người hâm mộ. Isak đưa ra yêu cầu chuyển nhượng, nhưng thực tế chưa nộp đơn chính thức.

Theo The Standard, động thái nộp đơn xin chuyển nhượng đồng nghĩa với việc từ bỏ những quyền lợi đáng kể, như tiền thưởng ký hợp đồng và các khoản thưởng trung thành. Báo cáo cho biết tác động tài chính có thể được cầu thủ và người đại diện xem xét.

Dù vậy, không có gì đảm bảo Isak sẽ gia nhập Liverpool. Thực tế, "Chích chòe" cũng để ngỏ khả năng cho tiền đạo người Thụy Điển quay trở lại đội hình chính sau khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại.

Trước đó, Liverpool đưa ra lời đề nghị đầu tiên trị giá 110 triệu bảng nhưng bị Newcastle từ chối. Newcastle không gặp áp lực tài chính nên không muốn mất đi cầu thủ số một của đội.

Minh Nghi

