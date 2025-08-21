Liverpool ra mức giá kỷ lục cho Isak

Liverpool chuẩn bị gửi lời đề nghị thứ hai cho tiền đạo Alexander Isak của Newcastle, với mức phí sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh.

Liverpool sẽ thử thách Newcastle với mức giá 130 triệu bảng dành cho Isak.

Hôm 20/8, Isak tố Newcastle không giữ lời hứa trước hè, dẫn đến việc CLB phải đưa ra thông báo không bán anh trong kỳ chuyển nhượng này. Tuy nhiên, truyền thông Anh đồng loạt xác nhận động thái của Newcastle không thể ngăn cản Liverpool gửi lời đề nghị thứ hai lên tới 130 triệu bảng cho mục tiêu số một trên hàng công.

Trước đó, Liverpool công khai bày tỏ sự quan tâm đến Isak với đề nghị trị giá 110 triệu bảng cộng thêm các điều khoản phụ. Tuy nhiên, Newcastle từ chối ngay lập tức. Dù vậy Sky Sports, khẳng định HLV Arne Slot coi Isak là trọng tâm trong kế hoạch tái thiết hàng công, bất chấp đã chi 69 triệu bảng chiêu mộ Hugo Ekitike.

Đáng chú ý, sự cương quyết của Isak gây ra những ảnh hưởng nhất định trong phòng thay đồ Newcastle. Việc giữ chân một cầu thủ công khai muốn ra đi luôn là con dao hai lưỡi. Trong bối cảnh đó, Newcastle buộc phải tính toán kỹ lưỡng để vừa bảo vệ lợi ích tài chính, vừa duy trì ổn định nội bộ.

Quyết tâm dứt áo của Isak cùng sự theo đuổi sát sao từ Liverpool biến thương vụ thành tâm điểm hứa hẹn làm nóng những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Với Newcastle, việc bán Isak với giá 130 triệu bảng sẽ giúp họ thu về gấp đôi số tiền đã chi ra để sở hữu anh. Tuy nhiên, "Chích chòe" đang gấp rút tìm người thay thế, với Yoane Wissa là mục tiêu. Cầu thủ này cũng đang gây áp lực lên Brentford để được ra đi.