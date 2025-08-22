HLV Filipe Luis có thống kê gây choáng

Flamengo có số trận thắng nhiều nhất bóng đá đỉnh cao thế giới kể từ khi HLV trẻ Filipe Luis ra mắt. Thành tích ấn tượng này khiến cựu hậu vệ tuyển Brazil tạo cơn sốt.

HLV Filipe Luis hướng đến việc đưa Flamengo tiếp tục chinh phục thêm nhiều đỉnh cao mới.

Hôm 21/8, Flamengo hạ gục Internacional 2-0 ở lượt về vòng 16 đội Copa Libertadores 2025. Kết quả này không chỉ giúp họ vào bán kết, nó còn nâng số trận thắng của Flamengo lên con số 43, kể từ khi Filipe Luis được bổ nhiệm làm HLV trưởng của CLB vào tháng 10/2024.

Trong cùng thời điểm, không CLB chuyên nghiệp nào khác trên thế giới có số chiến thắng nhiều hơn Flamengo. Cần nhớ rằng hậu vệ trái một thời của Atletico và Chelsea cũng chỉ mới giải nghệ vào cuối năm 2023. Đến tháng 1/2024, anh từ chối vị trí trong Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) để làm huấn luyện viên của đội U17 Flamengo, sau đó lên đội U20.

Trên cương vị HLV đội U17 và U20 Flamengo, chiến lược gia 40 tuổi để lại ấn tượng mạnh, khi giúp đội bóng của mình sở hữu 16 trận thắng và 4 trận thua, ghi được 53 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 17 lần (trên tổng số 20 trận).

Sau khi HLV Tite bị ban lãnh đạo Flamengo sa thải hồi tháng 9/2024, Luis trở thành người đóng thế. Cựu hậu vệ trái này nhanh chóng để lại dấu ấn khi giúp Flamengo thoát khỏi khủng hoảng, tiến vào chung kết cúp Quốc gia Brazil và vô địch.

Chỉ trong thời gian ngắn, Filipe Luis biến mình trở thành một trong những HLV đáng xem nhất bóng đá Nam Mỹ, thậm chí cả thế giới. Tại FIFA Club World Cup 2025, Filipe Luis cũng giúp Flamengo tiến vào vòng 16 đội trước khi bị Bayern Munich đánh bại với tỷ số 2-4. Trong bối cảnh bóng đá Brazil khan hiếm thế hệ HLV trẻ và tài năng, Luis nổi lên như gương mặt đáng kỳ vọng.