Không Ronaldo, không khán giả

Không có Cristiano Ronaldo, không có cơn sốt. Đó là thực tế phũ phàng mà bán kết thứ hai của Siêu Cúp Saudi Arabia tại Hong Kong đã để lại.

Hôm 19/8, sân vận động ở Causeway Bay vỡ òa trong biển người, 30.000 khán giả chen chúc để nhìn thấy một trong những biểu tượng bóng đá lớn nhất thế giới. Nhưng chỉ 24 giờ sau, khung cảnh trái ngược hoàn toàn: khán đài lác đác, âm thanh rời rạc, và bầu không khí nhợt nhạt khó tin với một giải đấu được quảng bá rầm rộ.

Hiệu ứng Ronaldo - sự khác biệt không thể che giấu

Sức hút của Ronaldo vốn được dự báo, nhưng khoảng cách quá lớn giữa hai ngày cho thấy giải đấu này vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của anh. Ngày có Ronaldo, cả thành phố như mở hội, những rào chắn, dòng người và sắc áo vàng xanh của Al-Nassr phủ kín mọi ngóc ngách. Ngày không có Ronaldo, các rào chắn chỉ còn như “tàn tích”, khán giả ít đến mức người ta có thể hoài nghi liệu có trận đấu nào sắp diễn ra.

Ban tổ chức ban đầu thông báo có hơn 20.000 người, sau đó điều chỉnh xuống hơn 16.000, nhưng thực tế trong sân chỉ vài nghìn. Con số ấy không chỉ phản ánh sự “lệch pha” giữa báo cáo và thực tế, mà còn cho thấy giải đấu vẫn đang dựa dẫm quá nhiều vào hình ảnh của một ngôi sao đơn lẻ.

Trên khán đài, chỉ khoảng 50 CĐV cuồng nhiệt của Al-Ahli còn giữ được bầu không khí bóng đá thực sự, với trống và loa kéo. Nếu không có họ, sự im lặng đủ để nghe rõ tiếng hô gọi trong sân. Phần còn lại của khán đài hầu như vắng lặng, một sự tương phản đau lòng so với “cơn sốt Ronaldo” hôm trước.

Trên sân, trận đấu nhanh chóng an bài. Al-Ahli, với dàn sao trị giá hàng chục triệu bảng như Mahrez, Ivan Toney hay Mendy, đơn giản quá mạnh so với một Al-Qadsiah non nớt. Chỉ sau 31 phút, bảng tỷ số đã là 3-1. Hiệp một khép lại với cách biệt 4-1, kèm chiếc thẻ đỏ dành cho Christopher Bonsu Baah. Đến hiệp hai, bàn phản lưới của Nacho Fernandez chỉ khiến nỗi thất vọng của Al-Qadsiah thêm sâu.

Trận bán kết thứ hai của Siêu cúp Saudi Arabia vắng khán giả.

Điểm đáng chú ý là khán giả đến sân hôm nay không chỉ vì bóng đá. Có người từ Khobar bay sang để cổ vũ và hy vọng vào một phép màu của Al-Qadsiah. Có người từ Jeddah sang, nhưng mục đích chính là các cuộc gặp thương mại ở Quảng Châu, tiện thể kết hợp xem bóng đá rồi mới quay lại nếu đội nhà vào chung kết. Bóng đá, ở đây, dường như trở thành phần “giải trí kèm thêm” cho công việc.

Đó là một lát cắt thú vị về cách bóng đá Saudi Arabia đang xuất khẩu hình ảnh của mình. Nhưng nếu khán giả đến vì thương mại nhiều hơn là đam mê, liệu thông điệp mà giải đấu muốn gửi gắm có còn trọn vẹn?

Sự chênh lệch giữa “ngôi sao” và “tập thể”

Al-Ahli thể hiện rõ sự vượt trội, và không khó hiểu khi họ đang được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng câu hỏi lớn hơn nằm ngoài sân cỏ: Giải đấu này có thể sống ra sao nếu thiếu đi một cái tên như Ronaldo?

Hình ảnh một sinh viên từ Thâm Quyến chia sẻ rằng anh nhường vé xem Ronaldo cho bạn, và chỉ đến trận hôm sau để xem Mahrez, là minh chứng rõ rệt. Ronaldo vẫn là tâm điểm duy nhất đủ sức hút khán giả từ đại lục, trong khi những ngôi sao khác, dù đẳng cấp, vẫn chỉ là “vai phụ” trong mắt đông đảo người hâm mộ châu Á.

Saudi Pro League và các CLB Saudi Arabia đã chi đậm để đưa giải đấu ra thế giới. Hong Kong được chọn làm điểm đến không chỉ để quảng bá, mà còn để kiểm chứng sức hấp dẫn. Và thực tế đang chỉ ra một bài học: sức hút bền vững không thể chỉ trông chờ vào một cá nhân, dù đó có là Ronaldo.

Có Ronaldo, ở đó như lễ hội.

Nếu muốn khán giả đến sân vì chính giải đấu, ban tổ chức cần xây dựng thương hiệu tập thể mạnh mẽ hơn, tạo ra giá trị giải trí và tính cạnh tranh đủ hấp dẫn. Bằng không, những ngày không có Ronaldo sẽ tiếp tục chứng kiến cảnh tượng vắng vẻ, lạnh lẽo như bán kết thứ hai.

Trận Al-Ahli thắng đậm Al-Qadsiah 5-1 có thể dễ dàng bị quên lãng, bởi điều còn đọng lại chỉ là sự so sánh phũ phàng với ngày trước đó. Một giải đấu muốn vươn ra toàn cầu không thể phụ thuộc vào một siêu sao đơn độc. Siêu Cúp Saudi Arabia tại Hong Kong, qua hai ngày đối lập, đã phơi bày sự thật ấy một cách rõ rệt.