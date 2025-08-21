Bạn gái Ronaldo khoe thêm nhẫn kim cương

Georgina Rodriguez khiến cư dân mạng bất ngờ khi khoe thêm một chiếc nhẫn kim cương khác trong bài đăng mới nhất.

Georgina khoe nhẫn kim cương mới.

Hôm 20/8, Georgina vừa chiêu đãi 69,9 triệu người theo dõi trên Instagram với loạt bức ảnh quyến rũ. Ngoài bộ trang phục trong suốt táo bạo, bạn gái Ronaldo còn gây chú ý khi khoe một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay.

Hola cho biết mẫu nhẫn này hoàn toàn khác với chiếc nhẫn cầu hôn của Ronaldo hồi giữa tuần trước. Trang này cũng đưa thêm thông tin rằng chiếc nhẫn mới của Georgina có giá trị lên đến 4 triệu USD , từng gây sốt khi ra mắt hồi tháng 4.

"Có thể bộ ảnh được thực hiện trước khi Ronaldo cầu hôn Georgina, nên cô ấy mới không đeo chiếc nhẫn kia", Hola nhận định.

Georgina không tiết lộ cách Ronaldo đã cầu hôn. Bạn gái CR7 từng chia sẻ với Hola vào năm 2019 rằng cô rất muốn trở thành vợ của siêu sao người Bồ Đào Nha, nhưng khi đó cả hai còn có những ưu tiên và trách nhiệm khác.

"Cặp đôi nào cũng muốn tiến đến hôn nhân, cá nhân tôi cũng vậy", Georgina chia sẻ. "Thật tuyệt vời nếu có thể làm vợ của Cristiano trong tương lai".

Ronaldo cũng từng đề cập đến việc tổ chức đám cưới với Georgina trong một chương trình: "Điều đó (lễ cưới) có thể diễn ra trong một năm, hoặc sáu tháng, hoặc một tháng. Tôi chắc chắn 1,000% rằng điều đó sẽ xảy ra".

Dù chưa ấn định ngày, truyền thông Bồ Đào Nha tiết lộ lễ cưới của cả hai nhiều khả năng sẽ diễn ra sau World Cup 2026.

Ronaldo lập hat-trick Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.