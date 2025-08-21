Cựu danh thủ MU sốc khi thua cả 4 trận tại giải hạng ba

Plymouth Argyle vừa nhận thất bại 0-1 trước Leyton Orient đánh dấu trận thua thứ 4 liên tiếp tại League One (hạng 3 theo hệ thống chuyên nghiệp Anh) kể từ khi cựu tiền vệ MU Tom Cleverley lên nắm quyền.

Tom Cleverley khi còn khoác áo MU

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Cleverley tiến vào phòng thu để thực hiện buổi phỏng vấn sau trận. Tuy nhiên, khi cựu tiền vệ Manchester United đang đứng với chiếc micro gắn trên áo, ê-kíp truyền thông loay hoay khắc phục sự cố kỹ thuật.

Trong lúc đó, MC – có vẻ không biết mình đang lên sóng – bất ngờ nghe điện thoại. Việc đó khiến Cleverley, với vẻ mặt khó chịu, như chỉ muốn bỏ đi. Sau khoảng 90 giây đứng chờ trong bối rối, chiến lược gia 36 tuổi quyết định tháo micro và rời trường quay. Khoảng nửa phút sau, màn hình phát sóng chuyển sang màu đen.

Một CĐV Argyle đăng đoạn clip vụ việc kèm dòng bình luận: “Việc này thể hiện đúng hết mọi vấn đề của CLB: thiếu chuyên nghiệp, nghiệp dư. Nhìn mặt Cleverley là biết, ông ấy chịu hết nổi rồi. Tôi cá là ông ấy sắp bỏ đi”.

Mùa hè của Argyle thực sự thảm họa: cựu HLV Miron Muslic rời đi để dẫn dắt Schalke, còn hàng loạt trụ cột lần lượt chia tay CLB. Cleverley đang phải làm việc với một đội hình mỏng manh tại Home Park. Argyle mất gần như cả nửa đội hình từng suýt trụ lại Championship mùa trước.

Khi là cầu thủ, Tom Cleverley bắt đầu khoác áo Manchester United từ năm 2011. Cleverley có màn ra mắt ấn tượng, giành ngay danh hiệu đầu tiên là Siêu Cúp Anh năm 2011 và dần khẳng định vị trí ở tuyến giữa.

Tuy nhiên, sau khi Sir Alex nghỉ hưu, phong độ của Cleverley đã có phần giảm sút, và không còn giữ được suất đá chính thường xuyên. Kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford vào năm 2014, Cleverley có tổng cộng 79 lần ra sân, ghi được 5 bàn thắng và giành được Premier League 2012-2013 cùng với hai danh hiệu Siêu Cúp Anh vào các năm 2011 và 2013.