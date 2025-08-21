Bạn gái Ronaldo diện đồ trong suốt

Georgina Rodriguez tiếp tục khiến cộng đồng mạng bùng nổ với bộ ảnh mới quyến rũ và táo bạo.

Hình ảnh gây chú ý của Georgina.

Georgina vừa chiêu đãi 69,9 triệu người theo dõi trên Instagram với loạt bức ảnh quyến rũ. Người mẫu Tây Ban Nha diện một bộ trang phục trong suốt tạo dáng bên bờ biển. Vẻ đẹp của Georgina khiến người hâm mộ trầm trồ.

Phần bình luận bên dưới bài đăng nhanh chóng tràn ngập bởi những lời khen ngợi. "Hoàn hảo", "Wowwww", "Thật xinh đẹp và rực rỡ", "Nữ hoàng", "Bạn thật sự tỏa sáng", "Georgina không có thật"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Hôm 12/8, Ronaldo cầu hôn Georgina sau 9 năm gắn bó. Trước đó, Ronaldo nhiều lần gây chú ý khi lỡ miệng gọi bạn gái sinh năm 1994 là "vợ". Động thái này dường như báo hiệu một đám cưới thế kỷ sắp được tổ chức.

Thời điểm tổ chức đám cưới của cả hai chưa được tiết lộ. Với lịch trình bận rộn của Ronaldo và sự nghiệp đang phát triển của Georgina trong ngành giải trí, cả hai sẽ lên kế hoạch cẩn thận để tổ chức một lễ cưới hoàn hảo về mọi mặt.

Cặp đôi gặp nhau năm 2016 khi Georgina làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Tây Ban Nha trong thời gian Ronaldo chơi cho Real Madrid. Họ có hai con chung - Alana 7 tuổi và Bella 3 tuổi, cùng 3 con riêng của Ronaldo. Trong đó, Cristiano Jr. 15 tuổi, và cặp song sinh Mateo và Eva Maria, 8 tuổi.