Câu nói 'không chuyền cho Ronaldo' của Felix bị nhắc lại

  • Thứ tư, 20/8/2025 13:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Gần 3 năm sau phát biểu "không có nghĩa vụ chuyền cho Cristiano Ronaldo", Joao Felix ghi bàn nhờ đường kiến tạo từ CR7, tạo khoảnh khắc gây sốt ở Siêu cúp Saudi Arabia sáng 20/8.

Pha xử lý khá đồng đội của Ronaldo.

Tháng 12/2022, ngay trước tứ kết World Cup gặp Morocco, Felix phát biểu "không có nghĩa vụ phải chuyền bóng cho Ronaldo". Khi đó, truyền thông Bồ Đào Nha dồn sự chú ý vào CR7 giữa bối cảnh siêu sao 37 tuổi dọa rời tuyển vì không được đá chính trận gặp Thụy Sĩ.

Felix khẳng định: "Anh ấy có những phẩm chất riêng, những người khác cũng có điểm mạnh. Đội bóng luôn giữ được bản sắc. Tôi không thấy áp lực hay nghĩa vụ phải chuyền bóng cho Cristiano. Chúng tôi luôn tìm giải pháp tốt nhất. Khi Cristiano thi đấu, anh ấy mang tới khác biệt, nhưng không có nghĩa đội bóng hay hơn hay tệ đi".

Phát biểu ấy từng bị chỉ trích là "ích kỷ", tạo cảm giác Felix muốn thoát khỏi cái bóng quá lớn của đàn anh. Thế nhưng, hôm 19/8/2025, người hâm mộ lại chứng kiến một khoảnh khắc thú vị.

Phút 60 trận bán kết Siêu cúp Saudi Arabia giữa Al Nassr và Al Ittihad, Ronaldo đối mặt thủ môn Hamed Al-Shanqiti. Ở tình huống ai cũng nghĩ CR7 dứt điểm, anh bất ngờ chuyền ngang để Felix dễ dàng ghi bàn cho Al Nassr.

Felix ấn định chiến thắng 2-1, đưa Al Nassr vào chung kết. Hình ảnh Ronaldo kiến tạo để Felix ghi bàn nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ, đối chiếu với câu nói năm xưa của cựu cầu thủ Chelsea.

3 năm sau phát biểu tranh cãi, sự nghiệp đưa Felix đứng cùng chiến tuyến với Ronaldo ở cấp CLB. Và lần này, Ronaldo tạo nên khoảnh khắc quá đồng đội và thể hiện tố chất thủ lĩnh.

Pha kiến tạo gây sốt của Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha châm ngòi cho bàn thắng của Joao Felix ở bán kết Siêu cúp Saudi Arabia vào tối 19/8.

17 giờ trước

Benzema nhận kết đắng khi thách thức Ronaldo

Tối 19/8, Al Ittihad của Karim Benzema được chơi hơn người nhưng vẫn để thua Al Nassr 1-2 ở bán kết Siêu cúp Saudi Arabia.

19 giờ trước

Pandiani: 'Ronaldo quá ngạo mạn'

Cựu tiền đạo Osasuna, Walter Pandiani, mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về những lần chạm trán đầy căng thẳng với Real Madrid, đặc biệt là Cristiano Ronaldo.

43:2579 hôm qua

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Minh Nghi

