Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Pandiani: 'Ronaldo quá ngạo mạn'

  • Thứ hai, 18/8/2025 19:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cựu tiền đạo Osasuna, Walter Pandiani, mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về những lần chạm trán đầy căng thẳng với Real Madrid, đặc biệt là Cristiano Ronaldo.

Pandiani nhớ lại: “Ngay từ lúc khởi động, khán giả huýt sáo, chửi bới anh ta. Cristiano bực tức đến mức vừa tập sút phạt vừa đá bóng thẳng lên khán đài. Anh ta vào trận với tâm trạng hừng hực”.

Đỉnh điểm căng thẳng xảy ra sau một tình huống phạm lỗi. Ronaldo đẩy ngã Camuñas - đồng đội của Pandiani. “Tôi lập tức lao tới bảo vệ cậu ấy, đẩy Cristiano. Anh ta nhìn tôi rồi hỏi tôi là ai, được trả bao nhiêu tiền”, Pandiani kể.

Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại trên sân. Trong đường hầm, một cuộc va chạm khác bùng phát, lần này có thêm Sergio Ramos. Pandiani thừa nhận: “Tôi rất tức giận, và họ cũng vậy. Tôi không ưa thái độ của Cristiano. Anh ta đúng là sát thủ vòng cấm, nhưng cách hành xử thì quá ngạo mạn”.

Sự việc càng gây tranh cãi khi HLV Jose Mourinho khi đó lên tiếng mỉa mai: “Pandiani chỉ đang tìm kiếm chút tiếng tăm sau 11 năm chơi bóng ở hạng đấu cao nhất”. Cựu tiền đạo người Uruguay không giấu được sự khó chịu: “Thật sự rất khó chấp nhận.”

Những chia sẻ của Pandiani một lần nữa khắc họa hình ảnh Cristiano Ronaldo thời kỳ đỉnh cao: thiên tài sân cỏ, nhưng cũng không ít lần khiến đối thủ “nóng mặt” bởi cá tính ngạo nghễ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hà Trang

Ronaldo Cristiano Ronaldo Mourinho Sergio Ramos Michael Moritz Leading Huýt sáo Đẩy ngã Ngạo mạn

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

Đọc tiếp

Con ai coi thuong Richarlison hinh anh

Còn ai coi thường Richarlison

17:29 17/8/2025 17:29 17/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Richarlison bùng nổ với cú đúp cho Tottenham Hotspur ở vòng mở màn Premier League và ăn mừng theo cách đặc biệt: hóa thân thành Ronaldo “Người ngoài hành tinh” năm 2002.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý