Pandiani: 'Ronaldo quá ngạo mạn'

Cựu tiền đạo Osasuna, Walter Pandiani, mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về những lần chạm trán đầy căng thẳng với Real Madrid, đặc biệt là Cristiano Ronaldo.

Pandiani nhớ lại: “Ngay từ lúc khởi động, khán giả huýt sáo, chửi bới anh ta. Cristiano bực tức đến mức vừa tập sút phạt vừa đá bóng thẳng lên khán đài. Anh ta vào trận với tâm trạng hừng hực”.

Đỉnh điểm căng thẳng xảy ra sau một tình huống phạm lỗi. Ronaldo đẩy ngã Camuñas - đồng đội của Pandiani. “Tôi lập tức lao tới bảo vệ cậu ấy, đẩy Cristiano. Anh ta nhìn tôi rồi hỏi tôi là ai, được trả bao nhiêu tiền”, Pandiani kể.

Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại trên sân. Trong đường hầm, một cuộc va chạm khác bùng phát, lần này có thêm Sergio Ramos. Pandiani thừa nhận: “Tôi rất tức giận, và họ cũng vậy. Tôi không ưa thái độ của Cristiano. Anh ta đúng là sát thủ vòng cấm, nhưng cách hành xử thì quá ngạo mạn”.

Sự việc càng gây tranh cãi khi HLV Jose Mourinho khi đó lên tiếng mỉa mai: “Pandiani chỉ đang tìm kiếm chút tiếng tăm sau 11 năm chơi bóng ở hạng đấu cao nhất”. Cựu tiền đạo người Uruguay không giấu được sự khó chịu: “Thật sự rất khó chấp nhận.”

Những chia sẻ của Pandiani một lần nữa khắc họa hình ảnh Cristiano Ronaldo thời kỳ đỉnh cao: thiên tài sân cỏ, nhưng cũng không ít lần khiến đối thủ “nóng mặt” bởi cá tính ngạo nghễ.