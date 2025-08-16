Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trận đấu lịch sử của Ronaldo ở Ấn Độ

  • Thứ bảy, 16/8/2025 18:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo sẽ có chuyến hành trình đặc biệt tới Ấn Độ để đối đầu FC Goa tại giải hạng 2 châu Á, AFC Champions League Two.

Ronaldo sẽ cùng Al Nassr hành quân tới Ấn Độ dự Champions League League Two mùa này.

Lá thăm đưa Al Nassr vào bảng D cùng FC Goa (Ấn Độ), Istiklol (Tajikistan) và Al-Zawraa (Iraq). Hai đội dẫn đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp.

"Đây thực sự là khoảnh khắc có một không hai trong lịch sử FC Goa", Giám đốc điều hành CLB, Ravi Puskur, chia sẻ. "Được tiếp đón Al Nassr và Cristiano Ronaldo là trận đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá CLB Ấn Độ".

Ở tuổi 40, Ronaldo chưa giành được danh hiệu lớn nào cùng Al Nassr kể từ khi gia nhập năm 2022. Đội bóng thành Riyadh, về đích thứ 3 ở Saudi Pro League mùa trước, dự kiến mang đội hình mạnh nhất tới Ấn Độ. Ngoài Ronaldo, Al Nassr còn sở hữu Sadio Mane, Kisngley Coman và Joao Felix.

Ông Puskur nhấn mạnh: "Đây là cột mốc lịch sử cho bóng đá Ấn Độ. Chúng tôi góp mặt nhờ thực lực, và trận đấu này là cơ hội để chứng minh rằng chúng tôi đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục, góp phần viết nên những câu chuyện lớn của bóng đá".

Không dừng lại ở khía cạnh chuyên môn, Puskur tin rằng hiệu ứng Ronaldo sẽ lan tỏa khắp Ấn Độ, mang lại cú hích cho nền bóng đá vốn đang chật vật. Giải VĐQG Ấn Độ 2025/26 dự kiến khởi tranh vào tháng 9 phải tạm hoãn vì khúc mắc pháp lý giữa Liên đoàn và đối tác tổ chức, khiến nhiều CLB như Bengaluru, Odisha hay Chennaiyin phải cắt giảm lương hoặc ngừng hoạt động.

"Dĩ nhiên nguồn thu tài chính là quan trọng, nhưng điều lớn lao hơn là cơ hội để tạo nên bước phát triển lâu dài", ông Puskur phân tích. "Sự chú ý toàn cầu, dòng tiền tài trợ và sự quan tâm của người hâm mộ từ một trận đấu như thế sẽ giúp chúng tôi củng cố nền tảng, mở đường cho tương lai".

Coman đổi đời khi làm đồng đội Ronaldo

Tiền vệ người Pháp có mức đãi ngộ hấp dẫn khi chấp nhận gia nhập Al Nassr hè này.

13 giờ trước

Ronaldo tiếp tục chi đậm cho Georgina, lộ thời điểm cưới

Sau khi chính thức cầu hôn Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo không tiếc tay chi đậm để tặng bạn gái lâu năm loạt món quà xa xỉ trị giá tổng cộng 270.000 bảng.

37:2225 hôm qua

Mendes vượt Messi, Ronaldo

Nuno Mendes tiếp tục khiến làng bóng đá thế giới phải ngưỡng mộ bởi phong độ đỉnh cao và bảng thành tích đồ sộ dù sự nghiệp còn trẻ.

10:24 14/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Trận đấu Ronaldo Ấn Độ Cristiano Ronaldo Ronaldo Ấn Độ AFC Champions League

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý