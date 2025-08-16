Trận đấu lịch sử của Ronaldo ở Ấn Độ

Cristiano Ronaldo sẽ có chuyến hành trình đặc biệt tới Ấn Độ để đối đầu FC Goa tại giải hạng 2 châu Á, AFC Champions League Two.

Ronaldo sẽ cùng Al Nassr hành quân tới Ấn Độ dự Champions League League Two mùa này.

Lá thăm đưa Al Nassr vào bảng D cùng FC Goa (Ấn Độ), Istiklol (Tajikistan) và Al-Zawraa (Iraq). Hai đội dẫn đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp.

"Đây thực sự là khoảnh khắc có một không hai trong lịch sử FC Goa", Giám đốc điều hành CLB, Ravi Puskur, chia sẻ. "Được tiếp đón Al Nassr và Cristiano Ronaldo là trận đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá CLB Ấn Độ".

Ở tuổi 40, Ronaldo chưa giành được danh hiệu lớn nào cùng Al Nassr kể từ khi gia nhập năm 2022. Đội bóng thành Riyadh, về đích thứ 3 ở Saudi Pro League mùa trước, dự kiến mang đội hình mạnh nhất tới Ấn Độ. Ngoài Ronaldo, Al Nassr còn sở hữu Sadio Mane, Kisngley Coman và Joao Felix.

Ông Puskur nhấn mạnh: "Đây là cột mốc lịch sử cho bóng đá Ấn Độ. Chúng tôi góp mặt nhờ thực lực, và trận đấu này là cơ hội để chứng minh rằng chúng tôi đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục, góp phần viết nên những câu chuyện lớn của bóng đá".

Không dừng lại ở khía cạnh chuyên môn, Puskur tin rằng hiệu ứng Ronaldo sẽ lan tỏa khắp Ấn Độ, mang lại cú hích cho nền bóng đá vốn đang chật vật. Giải VĐQG Ấn Độ 2025/26 dự kiến khởi tranh vào tháng 9 phải tạm hoãn vì khúc mắc pháp lý giữa Liên đoàn và đối tác tổ chức, khiến nhiều CLB như Bengaluru, Odisha hay Chennaiyin phải cắt giảm lương hoặc ngừng hoạt động.

"Dĩ nhiên nguồn thu tài chính là quan trọng, nhưng điều lớn lao hơn là cơ hội để tạo nên bước phát triển lâu dài", ông Puskur phân tích. "Sự chú ý toàn cầu, dòng tiền tài trợ và sự quan tâm của người hâm mộ từ một trận đấu như thế sẽ giúp chúng tôi củng cố nền tảng, mở đường cho tương lai".