Ronaldo tiếp tục chi đậm cho Georgina, lộ thời điểm cưới

Sau khi chính thức cầu hôn Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo không tiếc tay chi đậm để tặng bạn gái lâu năm loạt món quà xa xỉ trị giá tổng cộng 270.000 bảng.

Theo The Sun, CR7 tặng cho Georgina có một chiếc Porsche Taycan điện màu trắng và đồng hồ Audemars Piguet, với tổng giá trị 131.250 bảng. Ngoài ra, Ronaldo còn mua thêm một chiếc đồng hồ khác, nhiều túi xách Christian Dior, Louis Vuitton cùng hàng loạt váy áo hàng hiệu.

Cặp đôi ở bên nhau hơn 10 năm trước khi Ronaldo ngỏ lời. Hôm 12/8, Georgina tự hào khoe chiếc nhẫn kim cương khủng trên tay. Chiếc nhẫn có kích thước khoảng 37 carat, trị giá vào khoảng 2 đến 5 triệu bảng.

Dù chưa ấn định ngày, truyền thông Bồ Đào Nha tiết lộ lễ cưới nhiều khả năng sẽ diễn ra sau World Cup 2026. Trước đó, Ronaldo nhiều lần gây chú ý khi gọi bạn gái sinh năm 1994 là "vợ". Động thái này báo hiệu một đám cưới thế kỷ sắp được tổ chức.

Ronaldo và Georgina gặp nhau lần đầu tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Georgina khi đó đang làm nhân viên bán hàng. Ngoài 2 con chung, Georgina chăm sóc và nuôi dưỡng 3 người con khác của Ronaldo từ trước.

Hiện tại, siêu sao 40 tuổi tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Al-Nassr. Đội bóng Saudi Arabia sẽ đối đầu Al-Ittihad ở bán kết Siêu cúp vào tuần tới, trước khi bước vào trận mở màn giải VĐQG gặp Al-Taawoun cuối tháng 8.