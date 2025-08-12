Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá chiếc nhẫn cầu hôn của Ronaldo

  • Thứ ba, 12/8/2025 18:14 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Chiếc nhẫn kim cương khổng lồ Cristiano Ronaldo cầu hôn Georgina Rodriguez được giới chuyên gia định giá lên tới hàng triệu bảng.

Chiếc nhẫn cầu hôn của Ronaldo có giá không rẻ.

Ronaldo chính thức cầu hôn Georgina Rodriguez, đánh dấu mối tình kéo dài gần 10 năm bằng một chiếc nhẫn kim cương khiến giới kim hoàn sửng sốt. Trong bức ảnh công bố trên mạng xã hội, Georgina rạng rỡ khoe chiếc nhẫn khủng khi nắm tay CR7.

Chưa rõ Ronaldo mua viên đá quý ở đâu, nhưng các chuyên gia kim hoàn nhanh chóng đưa ra ước tính. Giám đốc 77 Diamonds, ông Tobias Kormind, nhận định nhẫn có kích thước khoảng 37 carat, trị giá tới 3,7 triệu bảng.

Laura Taylor, chuyên gia nhẫn đính hôn tại Lorel Diamonds, cho rằng viên kim cương cắt hình oval hiếm có nặng từ 15 đến 20 carat, dễ dàng vượt mốc 1,5 triệu bảng. Trong khi đó, nhà sáng tạo nội dung về trang sức Julia Chafe ước tính chiếc nhẫn khoảng 35 carat và trị giá tới 2,2 triệu bảng.

Ronaldo và Georgina gặp nhau năm 2016 khi cô làm việc tại cửa hàng Gucci ở Tây Ban Nha, thời CR7 còn khoác áo Real Madrid. Cặp đôi có hai con chung Alana (7 tuổi) và Bella (3 tuổi), cùng ba người con riêng của Ronaldo gồm Cristiano Jr (15 tuổi) và cặp song sinh Mateo, Eva Maria (8 tuổi).

Dù giành mọi danh hiệu cao quý với Manchester United, Real Madrid và Juventus, đây mới là lần đầu tiên Ronaldo đeo lên tay người phụ nữ mình yêu chiếc nhẫn đính hôn.

Tình trường của Ronaldo

Ronaldo từng cặp kè với nhiều diễn viên, người mẫu nổi tiếng trước khi đính hôn với Georgina Rodriguez, một cựu nhân viên bán hàng.

