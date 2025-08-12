Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tình trường của Ronaldo

  • Thứ ba, 12/8/2025 14:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ronaldo từng cặp kè với nhiều diễn viên, người mẫu nổi tiếng trước khi đính hôn với Georgina Rodriguez, một cựu nhân viên bán hàng.

Ronaldo anh 1

Jordana Jardel (2003–2004): Jordana là em gái của tiền đạo Mario Jardel, đồng đội của Ronaldo tại Sporting Lisbon. Đây là một trong những mối tình đầu tiên được công khai khi Ronaldo mới nổi ở Bồ Đào Nha.
Ronaldo anh 2

Merche Romero (2005–2006): Ronaldo quen Merche khi mới gia nhập Manchester United. Nữ MC người Bồ Đào Nha khép lại chuyện tình với ngôi sao sinh năm 1985 chỉ sau 1 năm.
Ronaldo anh 3

Gemma Atkinson (2007): Ronaldo qua lại với nữ diễn viên kiêm người mẫu Anh ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp tại Old Trafford. CR7 nhiều lần bị bắt gặp đến nhà của Gemma. Cặp đôi được báo chí xứ sương mù săn đón nhưng mối quan hệ của cả hai đã kết thúc chóng vánh.
Ronaldo anh 4

Nereida Gallardo (2008): Sau khi chia tay Gemma Atkison, Ronaldo bắt đầu chuyện tình ngắn ngủi với Nereida, một người mẫu kiêm y tá người Tây Ban Nha. Cả hai quấn quýt trong giai đoạn đầu năm 2008, khiến Sir Alex Ferguson phải lo lắng. Theo lời Nereida, Ronaldo thậm chí từng có ý định kết hôn với cô.
Ronaldo anh 5

Irina Shayk (2010-2015): Siêu mẫu người Nga được coi là mối tình nghiêm túc và lâu dài nhất trước Georgina. Cả hai quen nhau qua một buổi chụp hình quảng cáo của Armani. Họ bên nhau gần 5 năm trước khi chia tay vào đầu năm 2015. Đến nay, lý do cặp đôi tan vỡ vẫn là ẩn số.

Ronaldo anh 6

Georgina Rodriguez (2016-nay): Ronaldo và Georgina gặp nhau lần đầu tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi Georgina khi đó đang làm nhân viên bán hàng. Ronaldo tình cờ ghé mua đồ và cả hai đã trò chuyện ngắn. Sau đó, họ tái ngộ tại một sự kiện của thương hiệu thời trang khác và bắt đầu hẹn hò.
Ronaldo anh 7

Đến hôm nay (12/8), Ronaldo chính thức cầu hôn và được bạn gái chấp thuận. Người hâm mộ đang mong chờ đám cưới thế kỷ của cặp đôi nổi tiếng toàn cầu.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Nhẫn cầu hôn của Ronaldo khủng cỡ nào

Ronaldo gây chú ý khi tặng chiếc nhẫn đính viên kim cương cỡ lớn cho bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez.

12 giờ trước

Duy Anh

Ronaldo Cristiano Ronaldo Jordana Jardel Merche Romero Mario Jardel Nereida Gallardo Gemma Atkinson

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý