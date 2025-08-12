Tình trường của Ronaldo

|
Jordana Jardel (2003–2004): Jordana là em gái của tiền đạo Mario Jardel, đồng đội của Ronaldo tại Sporting Lisbon. Đây là một trong những mối tình đầu tiên được công khai khi Ronaldo mới nổi ở Bồ Đào Nha.
Merche Romero (2005–2006): Ronaldo quen Merche khi mới gia nhập Manchester United. Nữ MC người Bồ Đào Nha khép lại chuyện tình với ngôi sao sinh năm 1985 chỉ sau 1 năm.
Gemma Atkinson (2007): Ronaldo qua lại với nữ diễn viên kiêm người mẫu Anh ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp tại Old Trafford. CR7 nhiều lần bị bắt gặp đến nhà của Gemma. Cặp đôi được báo chí xứ sương mù săn đón nhưng mối quan hệ của cả hai đã kết thúc chóng vánh.
Nereida Gallardo (2008): Sau khi chia tay Gemma Atkison, Ronaldo bắt đầu chuyện tình ngắn ngủi với Nereida, một người mẫu kiêm y tá người Tây Ban Nha. Cả hai quấn quýt trong giai đoạn đầu năm 2008, khiến Sir Alex Ferguson phải lo lắng. Theo lời Nereida, Ronaldo thậm chí từng có ý định kết hôn với cô.
Irina Shayk (2010-2015): Siêu mẫu người Nga được coi là mối tình nghiêm túc và lâu dài nhất trước Georgina. Cả hai quen nhau qua một buổi chụp hình quảng cáo của Armani. Họ bên nhau gần 5 năm trước khi chia tay vào đầu năm 2015. Đến nay, lý do cặp đôi tan vỡ vẫn là ẩn số.
Georgina Rodriguez (2016-nay): Ronaldo và Georgina gặp nhau lần đầu tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi Georgina khi đó đang làm nhân viên bán hàng. Ronaldo tình cờ ghé mua đồ và cả hai đã trò chuyện ngắn. Sau đó, họ tái ngộ tại một sự kiện của thương hiệu thời trang khác và bắt đầu hẹn hò.
Đến hôm nay (12/8), Ronaldo chính thức cầu hôn và được bạn gái chấp thuận. Người hâm mộ đang mong chờ đám cưới thế kỷ của cặp đôi nổi tiếng toàn cầu.
