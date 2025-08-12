Vì sao Ronaldo chờ 7 năm để cầu hôn Georgina?

Sau gần 7 năm bên nhau, Ronaldo đã chính thức cầu hôn bạn gái Georgina, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong câu chuyện tình yêu của cả hai.

Ronaldo chính thức cầu hôn Georgina.

Hôm 11/8, Georgina gây bão mạng xã hội khi đăng ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, được cho là có giá trị 5 triệu USD . "Em đồng ý, bây giờ và mãi mãi", dòng trạng thái ngọt ngào của Georgina sau lời cầu hôn của Ronaldo.

Thời điểm tổ chức đám cưới của cả hai không được tiết lộ. Ở phần bình luận bài đăng của Georgina, fan đều gửi lời chúc phúc đến cặp trai tài gái sắc.

Mối quan hệ giữa Ronaldo và Georgina đã vượt qua nhiều thử thách, từ áp lực thành tích trên sân cỏ của CR7 đến sự quan tâm mạnh mẽ của giới truyền thông tại mỗi quốc gia cả hai đi qua.

Từ một nhân viên bán hàng bình thường, Georgina dần thích nghi với lối sống của một người nổi tiếng, luôn ủng hộ, chăm sóc và quan tâm đến Ronaldo cùng các con. Bà Dolores, mẹ của Ronaldo, cũng được cho là rất hài lòng với cô con dâu này.

Khi sống chung tại Madrid, Georgina trở thành một phần quan trọng trong gia đình của Ronaldo. Họ đã cùng nhau xây dựng một gia đình lớn và gắn bó với bốn đứa trẻ: cặp song sinh Eva và Mateo, cô con gái Alana Martina và cô con gái nhỏ Bella, người được sinh ra cùng với anh trai Angel vào tháng 4/2022.

Gia đình Ronaldo từng gặp biến cố lớn khi Angel qua đời ngay sau khi chào đời. Sự mất mát này đã đưa Ronaldo và Georgina lại gần nhau hơn. Cả hai ngày càng gắn bó và thể hiện sự kiên cường trong cuộc sống lẫn công việc.

Georgina sát cánh cùng Ronaldo tại nhiều sự kiện.

Ronaldo đã từng đề cập đến chuyện hôn nhân trong bộ phim tài liệu của Netflix, "I Am Georgina". CR7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chờ đợi thời điểm hoàn hảo thay vì vội vàng đưa ra quyết định lớn trong cuộc đời. Quan điểm của siêu sao người Bồ Đào Nha được Georgina và gia đình chấp thuận.

Georgina từng chia sẻ rằng bạn bè và gia đình thường xuyên hỏi về kế hoạch cưới, nhưng cô vẫn giữ thái độ tích cực và tôn trọng ý định của Ronaldo. Cả hai sẽ chờ thời điểm thích hợp và cảm thấy thoải mái nhất.

Thực tế, người hâm mộ dễ nhận thấy Ronaldo đã chọn Georgina là người bạn đời của mình trong nhiều năm gần đây. Trong nhiều sự kiện, CR7 còn công khai gọi Georgina là "vợ", cho thấy mối quan hệ khăng khít của cả hai.

Với lịch trình bận rộn của Ronaldo và sự nghiệp đang phát triển của Georgina trong ngành giải trí, cặp đôi sẽ cần phải lên kế hoạch cẩn thận để tổ chức một lễ cưới hoàn hảo về mọi mặt.

Đám cưới của cả hai chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện lớn của truyền thông, khi Ronaldo có vị thế là một ngôi sao thể thao toàn cầu, còn Georgina đang nổi lên trong ngành thời trang và giải trí. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn có thể ưu tiên sự riêng tư cho gia đình và có thể chọn một lễ cưới thân mật, bất chấp sự quan tâm của công chúng.

