Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nhẫn cầu hôn của Ronaldo tạo nên cơn sốt

  • Thứ tư, 13/8/2025 08:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bài đăng của Georgina Rodriguez về chiếc nhẫn cầu hôn của Cristiano Ronaldo thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Ronaldo hạnh phúc bên Georgina.

Một ngày sau khi Georgina chia sẻ ảnh chụp nhẫn cầu hôn bằng kim cương đắt tiền, bài đăng thu hút hơn 8 triệu lượt thích, cùng với hàng trăm nghìn lượt bình luận trên mọi nền tảng. Những từ khóa như "Ronaldo cầu hôn Georgina" hay "nhẫn cầu hôn của Ronaldo" cũng nhanh chóng lên xu hướng tìm kiếm.

Trong bài đăng, rất nhiều người theo dõi trầm trồ trước độ chịu chơi của Ronaldo, đồng thời khen ngợi chiếc nhẫn kim cương đắt giá mà Georgina đang sở hữu.

"Chiếc nhẫn đó thật khủng khiếp nếu xét về giá trị và độ hoành tráng", một tài khoản bình luận. CĐV khác thì nhận xét: "Georgina hẳn là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới". Người hâm mộ khác khen ngợi: "Chiếc nhẫn ấy rất hợp với Georgina".

Giá trị chiếc nhẫn cầu hôn của Ronaldo cũng nhanh chóng được bàn tán. Giám đốc 77 Diamonds, ông Tobias Kormind, nhận định nhẫn có kích thước khoảng 37 carat, trị giá tới 5 triệu USD.

Sau bài đăng của Georgina, Ronaldo chưa có động thái thông báo chính thức đến dư luận. Ngôi sao của Al Nassr đang tập trung cùng đồng đội để chuẩn bị cho mùa giải 2025/26 đã gần kề.

Thời điểm tổ chức đám cưới của cả hai cũng chưa được tiết lộ. Với lịch trình bận rộn của Ronaldo và sự nghiệp đang phát triển của Georgina trong ngành giải trí, cặp đôi sẽ cần phải lên kế hoạch cẩn thận để tổ chức một lễ cưới hoàn hảo về mọi mặt.

Ronaldo lập hat-trick Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo Mourinho Ronaldo georgina

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Doan ket buon cua Donnarumma hinh anh

Đoạn kết buồn của Donnarumma

4 giờ trước 07:00 13/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Việc Donnarumma bị buộc rời đi ngay sau khi giúp PSG đạt cú ăn bốn lịch sử mùa trước (Ligue 1, Coupe de France, Champions League, Trophée des Champions), là một bất ngờ lớn và mang lại nhiều tiếc nuối.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý