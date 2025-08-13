Nhẫn cầu hôn của Ronaldo tạo nên cơn sốt

Bài đăng của Georgina Rodriguez về chiếc nhẫn cầu hôn của Cristiano Ronaldo thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Ronaldo hạnh phúc bên Georgina.

Một ngày sau khi Georgina chia sẻ ảnh chụp nhẫn cầu hôn bằng kim cương đắt tiền, bài đăng thu hút hơn 8 triệu lượt thích, cùng với hàng trăm nghìn lượt bình luận trên mọi nền tảng. Những từ khóa như "Ronaldo cầu hôn Georgina" hay "nhẫn cầu hôn của Ronaldo" cũng nhanh chóng lên xu hướng tìm kiếm.

Trong bài đăng, rất nhiều người theo dõi trầm trồ trước độ chịu chơi của Ronaldo, đồng thời khen ngợi chiếc nhẫn kim cương đắt giá mà Georgina đang sở hữu.

"Chiếc nhẫn đó thật khủng khiếp nếu xét về giá trị và độ hoành tráng", một tài khoản bình luận. CĐV khác thì nhận xét: "Georgina hẳn là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới". Người hâm mộ khác khen ngợi: "Chiếc nhẫn ấy rất hợp với Georgina".

Giá trị chiếc nhẫn cầu hôn của Ronaldo cũng nhanh chóng được bàn tán. Giám đốc 77 Diamonds, ông Tobias Kormind, nhận định nhẫn có kích thước khoảng 37 carat, trị giá tới 5 triệu USD .

Sau bài đăng của Georgina, Ronaldo chưa có động thái thông báo chính thức đến dư luận. Ngôi sao của Al Nassr đang tập trung cùng đồng đội để chuẩn bị cho mùa giải 2025/26 đã gần kề.

Thời điểm tổ chức đám cưới của cả hai cũng chưa được tiết lộ. Với lịch trình bận rộn của Ronaldo và sự nghiệp đang phát triển của Georgina trong ngành giải trí, cặp đôi sẽ cần phải lên kế hoạch cẩn thận để tổ chức một lễ cưới hoàn hảo về mọi mặt.

Ronaldo lập hat-trick Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.