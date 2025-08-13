Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Son Heung-min sắp phá kỷ lục bán áo của Messi

  • Thứ tư, 13/8/2025 07:12 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min, đang tạo ra cơn sốt bán áo sau khi chuyển đến LAFC tại giải MLS.

Son Heung-min bắt đầu tăng sức ảnh hưởng tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Front Office Sports, trong tháng đầu tiên sau khi chuyển đến Florida, có hơn 500.000 chiếc áo "Messi 10" được bán ra. Hiện tại, Son đứng thứ hai trong danh sách, với dự đoán rằng sẽ có 1,5 triệu chiếc áo đấu có in tên Son được bán ra ngay trong tháng này.

Thành tích nói trên nhờ sự ủng hộ to lớn từ hơn 300.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Los Angeles.

Theo Korea Times, Son cũng đang cạnh tranh với Messi về mức giá vé bán ra tại LAFC. Mỗi khi có trận đấu của Inter Miami, giá vé thường bị đội lên cao. Sự hiện diện của Son tại LAFC cũng bắt đầu tạo ra cơn sốt vé. Dự kiến giá vé cho trận đấu giữa LAFC và San Diego FC vào ngày 1/9 sẽ tăng từ 300 lên tới 1.500 USD.

Son cũng đang chứng tỏ mình là một hiện tượng trên mạng xã hội. Ngay khi thương vụ chiêu mộ đội trưởng tuyển Hàn Quốc được công bố, tài khoản Instagram của LAFC ngay lập tức cán mốc 1 triệu người theo dõi và đang tăng không ngừng.

Báo chí Mỹ tin rằng với quyết định chia tay Son, Tottenham sẽ chịu tổn thất lên đến 60 triệu bảng từ các hợp đồng tài trợ và quảng bá có liên quan đến tuyển thủ Hàn Quốc.

Hôm 10/8, Son ghi dấu ấn trong trận ra mắt tại MLS khi giúp LAFC hòa 2-2 trước Chicago Fire. Anh trực tiếp mang về quả phạt đền giúp đồng đội Denis Bouanga ghi bàn.

Bàn thắng đưa Tottenham đến chức vô địch sau 17 năm Rạng sáng 22/5, nhờ bàn thắng của B.Johnson, Tottenham đánh bại MU 1-0 ở chung kết Europa League diễn ra trên sân vận động San Mames (Bilbao).

Thành tích bán kết World Cup 2002, sự phát triển của hệ thống K League vẫn là chưa đủ để bóng đá Hàn Quốc tự nuôi sống chính mình. Câu chuyện của nền bóng đá xứ kim chi được khắc họa trong Organizational Culture, Image, Identity in Professional South Korean Club Football của tác giả người Đức Nikolas Sonneborn.

Duy Luân

