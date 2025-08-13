Tình thế đảo ngược với Emiliano Martinez

Aston Villa dập tắt mọi đồn đoán liên quan đến tương lai của Emiliano Martinez khi tuyên bố thủ môn người Argentina sẽ không rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Martinez không rời Villa Park.

Theo Fichajes, quyết định được đưa ra bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ Manchester United, đội bóng muốn mượn thủ thành sinh năm 1992 nhưng bị Villa từ chối.

Cử chỉ đầy cảm xúc của Martinez khi vẫy tay chào người hâm mộ tại Villa Park vào cuối mùa giải trước từng khiến nhiều người tin rằng anh sẽ ra đi để giúp CLB cân bằng tài chính. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Aston Villa thay đổi ý định bán Martinez và coi thủ thành vô địch World Cup 2022 là trụ cột không thể thay thế. Hợp đồng của thủ thành Nam Mỹ còn thời hạn tới năm 2028 và anh hiện được hưởng lương cao nhất đội.

Kể từ khi rời Arsenal và gia nhập Villa vào năm 2020, Martinez ra sân hơn 200 trận, góp công lớn đưa đội bóng trở lại đấu trường UEFA Champions League sau nhiều thập kỷ. Anh cũng ghi dấu ấn với tuyển Argentina khi vô địch Copa America và World Cup, được đánh giá là một trong ba thủ môn hàng đầu thế giới.

HLV Unai Emery cùng ban lãnh đạo coi Martinez là hình mẫu cả trong và ngoài sân cỏ. Phong độ xuất sắc của anh trong giai đoạn tiền mùa giải càng củng cố niềm tin rằng bản thân là lựa chọn số một để bảo vệ khung thành trong mùa giải đầy tham vọng sắp tới.

Aston Villa xem đây là thời điểm lịch sử để bứt phá ở Premier League và châu Âu, và sự hiện diện của Martinez mang lại sự ổn định quý giá cho hàng phòng ngự. Với vị thế vững chắc, sự ủng hộ từ khán giả và niềm tin tuyệt đối từ ban huấn luyện, việc ở lại Birmingham được xem là lựa chọn hoàn hảo cho thủ thành người Argentina.