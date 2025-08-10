Inigo Martinez chia tay Barcelona

Tối 9/8, Barcelona ra thông báo chính thức xác nhận trung vệ Inigo Martinez rời CLB để chuyển tới Saudi Arabia khoác áo Al Nassr.

Inigo Martinez chuyển tới Saudi Arabia thi đấu.

Theo nguồn tin, thương vụ đã được chốt từ cuối tuần trước. Trong hợp đồng gia hạn với Barca, Inigo Martinez từng cài điều khoản đặc biệt cho phép ra đi nếu nhận được lời mời từ một số quốc gia, trong đó có Saudi Arabia. Đây cũng là điểm đến từng liên hệ với ngôi sao người Tây Ban Nha vào mùa hè năm ngoái, nhưng thương vụ khi đó không thành.

Việc Inigo Martinez rời Camp Nou mang lại lợi ích đáng kể cho Barca về tài chính. Đội bóng xứ Catalonia sẽ giải phóng khoảng 14 triệu euro quỹ lương bởi cầu thủ 33 tuổi tự nguyện từ bỏ toàn bộ khoản thu nhập còn lại. Đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh CLB vẫn phải cân đối ngân sách để đáp ứng quy định tài chính của La Liga.

Gia nhập Barca hè 2023, Inigo Martinez để lại dấu ấn với lối chơi chắc chắn, kinh nghiệm dày dạn và tinh thần chiến đấu. Trong hai mùa giải khoác áo

"Blaugrana", anh cùng đội bóng giành một chức vô địch La Liga, một Cúp Nhà vua và một Siêu cúp Tây Ban Nha.

Trong thông báo chia tay, Barca gửi lời cảm ơn Inigo Martinez vì sự chuyên nghiệp, nỗ lực và tận tụy, đồng thời chúc anh thành công trong hành trình mới tại Al Nassr. Với sự góp mặt của trung vệ người Tây Ban Nha, đội bóng Saudi Arabia hứa hẹn sẽ tăng thêm chiều sâu hàng thủ, phục vụ mục tiêu chinh phục các danh hiệu ở mùa giải tới.