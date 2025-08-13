Đoạn kết buồn của Donnarumma

Việc Donnarumma bị buộc rời đi ngay sau khi giúp PSG đạt cú ăn bốn lịch sử mùa trước (Ligue 1, Coupe de France, Champions League, Trophée des Champions), là một bất ngờ lớn và mang lại nhiều tiếc nuối.

Sự ra đi của Donnarumma đánh dấu sự kết thúc của một chương huy hoàng tại PSG.

Gianluigi Donnarumma, một trong những người gác đền hay nhất thế giới hiện tại, bị HLV Luis Enrique loại khỏi đội hình Paris Saint-Germain dự trận Siêu cúp châu Âu với Tottenham ngày 14/8. Đó là một quyết định gây sốc, đánh dấu kết thúc đáng buồn cho hành trình của thủ môn người Italy tại đội bóng thủ đô nước Pháp.

Lời chia tay đột ngột

Rạng sáng 13/8, Donnarumma lên tiếng bày tỏ sự thất vọng, gửi lời tri ân đầy cảm xúc đến người hâm mộ và đồng đội PSG qua một tuyên bố trên mạng xã hội X: "Gửi đến những người hâm mộ đặc biệt của Paris, từ ngày đầu tiên tôi đến, tôi đã cống hiến tất cả – cả trong lẫn ngoài sân cỏ – để xứng đáng với vị trí của mình và bảo vệ khung thành của PSG".

"Thật không may, ai đó quyết định rằng tôi không còn là một phần của đội và không thể đóng góp cho thành công của câu lạc bộ. Tôi thất vọng và đau lòng”, Donnarumma viết. Anh bày tỏ mong muốn được nói lời tạm biệt đúng nghĩa, nhưng nếu điều đó không xảy ra, sự ủng hộ và tình cảm của họ sẽ mãi khắc sâu trong tim: “Chơi cho câu lạc bộ này và sống ở thành phố này là một vinh dự lớn lao. Cảm ơn, Paris".

Hợp đồng của Donnarumma với PSG còn thời hạn đến năm 2026, và tháng trước nhiều người còn tin rằng anh chưa thể rời đi sớm như vậy. Tuy nhiên, sự cứng rắn từ HLV Luis Enrique và PSG thay đổi tất cả.

Trong bối cảnh PSG chuẩn bị cho trận Siêu cúp châu Âu với Tottenham, Enrique tuyên bố rõ ràng: “Donnarumma không còn nằm trong đội hình, đó là quyết định của tôi. Tôi chịu 100% trách nhiệm”. Ông nhấn mạnh rằng mình muốn một thủ môn có phong cách khác, dù vẫn công nhận Donnarumma là “một trong những thủ môn giỏi nhất thế giới”.

Enrique, trong nỗ lực định hình lại lối chơi của PSG, muốn một thủ môn có khả năng chơi chân tốt hơn để phù hợp với hệ thống xây dựng bóng từ tuyến dưới. Dù Donnarumma có tỷ lệ cản phá cực cao mùa trước, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh chỉ đạt 84%, thấp hơn so với các thủ môn như Alisson Becker (90%) hay Ederson Moraes (88%), theo Sofascore.

Gianluigi Donnarumma sẵn sàng rời PSG.

Vài trận đấu, Enrique thậm chí thử nghiệm Matvey Safonov, thủ môn tuyển Nga, người có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 92% và khả năng phân phối bóng nhanh hơn, phù hợp với triết lý kiểm soát bóng của HLV Tây Ban Nha.

France Football bình luận: “Enrique cần một thủ môn có phong cách giống Ederson hơn, và Donnarumma không đáp ứng được yêu cầu ấy. Đó là lý do PSG đem về Lucas Chevalier". Hồi đầu tuần này, PSG hoàn tất việc ký hợp đồng 5 năm với thủ môn Chevalier, trả mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro, kèm phụ phí lên tới 15 triệu euro trả cho Lille.

Tân binh 23 tuổi gần như trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ của PSG. Tình thế này khiến Donnarumma, người đóng vai trò quan trọng trong mùa giải lịch sử của đội bóng năm ngoái, vào tình thế phải tìm bến đỗ mới trong mùa hè này.

Donnarumma đi về đâu?

Một lý do khác khiến Donnarumma phải rời PSG đó là việc anh muốn tăng lương nhưng CLB không đồng ý. Thủ môn tuyển Italy đang nhận khoản đãi ngộ lên tới 245.000 euro mỗi tuần, con số cao ngất ngưởng so với một người gác đền. CLB nước Pháp thậm chí muốn Donnarumma giảm lương trong hợp đồng mới, khiến đôi bên nảy sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn.

Sau thông báo này từ Enrique, tranh cãi nổi lên dữ dội. RMC nhận định nếu không có những pha cản phá xuất thần của Donnarumma, PSG chưa chắc vô địch Champions League. Không ai có thể quên việc Donnarumma thể hiện phong độ xuất sắc ở Champions League 2024/25, khiến các CLB Anh như Man City, Arsenal hay Liverpool ôm hận.

Donnarumma góp công lớn giúp PSG vô địch Champions League mùa 2025/26.

Ở vòng 16 đội, Donnarumma có màn trình diễn phi thường tại Anfield, cản 2 cú sút luân lưu của cầu thủ Liverpool, giúp PSG tiến vào tứ kết. Ở vòng 4 đội mạnh nhất Champions League, thủ thành người Italy liên tục có những pha cứu thua trước Arsenal.

Chính vì thế, tương lai của Donnarumma vẫn rộng mở với sự quan tâm từ các đội bóng lớn. Phong độ xuất sắc của anh mùa trước khiến thủ môn này thu hút sự quan tâm từ Manchester City, Manchester United, Bayern Munich hay Juventus.

Ở tuổi 26, Donnarumma vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, với nhiều màn trình diễn xuất sắc và không ít pha cứu thua không tưởng ở các trận cầu lớn. Đoạn kết buồn tại Paris chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới của Donnarumma ở Premier League, Serie A hay thậm chí Saudi Arabia.