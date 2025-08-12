Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quyết định gây phẫn nộ của UEFA

  • Thứ ba, 12/8/2025 19:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Crystal Palace tức giận lên án UEFA sau khi bị loại khỏi Europa League vì cáo buộc vi phạm quy định sở hữu đa CLB, nhường suất dự giải cho Nottingham Forest.

Palace vừa vô địch Siêu cúp Anh.

Nhà vô địch FA Cup mùa giải 2024/25 thất bại trong nỗ lực kháng án lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) và buộc phải xuống chơi ở Conference League. Quyết định đồng nghĩa Nottingham Forest sẽ thế chỗ Palace tại Europa League.

Nguyên nhân đến từ việc UEFA cáo buộc Palace vi phạm quy định sở hữu nhiều CLB, dù Forest - dưới quyền kiểm soát của Evangelos Marinakis, cũng là chủ Olympiacos, lại không bị xử lý. Trong tuyên bố ẩn ý nhắm vào Forest, Palace tố UEFA và CAS khiến "giá trị thành tích thể thao trở nên vô nghĩa". Họ cho rằng các quy định hiện tại "được áp dụng một cách không công bằng, thiên vị một số CLB có ảnh hưởng", đồng thời lên án những "thỏa thuận ngầm" giữa các đội bóng khác vẫn được chấp nhận.

Palace cũng chỉ trích quá trình xử lý vụ việc thiếu minh bạch, từ việc từ chối cung cấp tài liệu, không cho phép nhân chứng trình bày, cho đến hạn chế khả năng kháng cáo, dẫn đến "kết quả đã được định sẵn".

Dù tiếp tục cân nhắc các bước pháp lý, Palace khẳng định sẽ bước vào giải Conference League với tinh thần quyết thắng, coi đây là cơ hội để chứng minh bản lĩnh trước sự bất công mà họ cho là đang tồn tại ở bóng đá châu Âu.

Palace gần đây có thành tích khá tốt. Hôm 10/8, họ cầm hòa Liverpool 2-2 trước khi thắng kịch tính 3-2 trên chấm 11 m để vô địch Siêu cúp Anh.

  Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

