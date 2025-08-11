Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Salah 'mất tích' ở các trận chung kết

  • Thứ hai, 11/8/2025 06:06 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đêm 10/8, Mohamed Salah tiếp tục để lại dấu ấn mờ nhạt khi Liverpool bị Crystal Palace hạ gục trong loạt luân lưu tại trận chung kết Siêu cúp Anh.

Salah đang vướng “lời nguyền chung kết”.

Theo dữ liệu từ Opta, tính cả trận chung kết Siêu cúp Anh vừa diễn ra, Salah tham gia 12 trận chung kết trong màu áo Liverpool, chỉ ghi được 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Anh đạt tỷ lệ đóng góp trung bình 0,25 bàn thắng/kiến tạo mỗi trận chung kết, cho thấy hiệu suất thấp đáng kinh ngạc ở các trận đấu quyết định.

Dấu ấn đậm nét nhất Salah để lại trong màu áo Liverpool ở một trận chung kết lớn có lẽ là bàn thắng vào lưới Tottenham ở chung kết Champions League 2018/19. Kể từ đó, Liverpool nhiều lần giành quyền vào chơi các trận chung kết ở những đấu trường lớn như Champions League, FA Cup, League Cup hay mới nhất là trận Community Shield, nhưng Salah hiếm khi tỏa sáng.

Mặc dù Salah được ca ngợi như một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời của Premier League, ứng viên Quả bóng vàng, thành tích cá nhân kém của anh trong các trận chung kết vẫn là chủ đề gây tranh luận.

Cần nhớ rằng Salah ghi tới 184 bàn và có 86 pha kiến tạo trong 288 trận tại Premier League cho Liverpool, hiệu suất cực kỳ ấn tượng. Song, cứ đến trận chung kết, cầu thủ này lại ít để lại dấu ấn.

Trong trận đấu vừa qua với Palace, Salah là một trong những cầu thủ Liverpool chơi khá tệ tại Wembley. Ngôi sao người Ai Cập còn hóa tội đồ khi sút hỏng ở loạt luân lưu. Trong bối cảnh Liverpool hướng đến bảo vệ ngôi vương Premier League và tiến xa tại Champions League, Salah sẽ cần vượt qua “lời nguyền chung kết” để khẳng định vị thế của mình.

Khi Liverpool chơi lớn đến ngỡ ngàng

Hè trước, Liverpool 'ăn kiêng' trên thị trường chuyển nhượng nhưng đã lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Mùa hè này, Liverpool mua sắm thả ga nhưng điều đó có giúp họ thành công hay là hiệu ứng ngược.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Salah Mohamed Salah Liverpool FC Ngoại hạng Anh Crystal Palace Liverpool

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Federer tai xuat hinh anh

Federer tái xuất

2 giờ trước 06:19 11/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Roger Federer sẽ một lần nữa bước ra sân trung tâm Qizhong, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đáng nhớ của anh, khi tham gia trận đấu đôi giao hữu tại Shanghai Masters 1000 vào ngày 10/10.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý