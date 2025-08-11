Salah 'mất tích' ở các trận chung kết

Đêm 10/8, Mohamed Salah tiếp tục để lại dấu ấn mờ nhạt khi Liverpool bị Crystal Palace hạ gục trong loạt luân lưu tại trận chung kết Siêu cúp Anh.

Salah đang vướng “lời nguyền chung kết”.

Theo dữ liệu từ Opta, tính cả trận chung kết Siêu cúp Anh vừa diễn ra, Salah tham gia 12 trận chung kết trong màu áo Liverpool, chỉ ghi được 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Anh đạt tỷ lệ đóng góp trung bình 0,25 bàn thắng/kiến tạo mỗi trận chung kết, cho thấy hiệu suất thấp đáng kinh ngạc ở các trận đấu quyết định.

Dấu ấn đậm nét nhất Salah để lại trong màu áo Liverpool ở một trận chung kết lớn có lẽ là bàn thắng vào lưới Tottenham ở chung kết Champions League 2018/19. Kể từ đó, Liverpool nhiều lần giành quyền vào chơi các trận chung kết ở những đấu trường lớn như Champions League, FA Cup, League Cup hay mới nhất là trận Community Shield, nhưng Salah hiếm khi tỏa sáng.

Mặc dù Salah được ca ngợi như một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời của Premier League, ứng viên Quả bóng vàng, thành tích cá nhân kém của anh trong các trận chung kết vẫn là chủ đề gây tranh luận.

Cần nhớ rằng Salah ghi tới 184 bàn và có 86 pha kiến tạo trong 288 trận tại Premier League cho Liverpool, hiệu suất cực kỳ ấn tượng. Song, cứ đến trận chung kết, cầu thủ này lại ít để lại dấu ấn.

Trong trận đấu vừa qua với Palace, Salah là một trong những cầu thủ Liverpool chơi khá tệ tại Wembley. Ngôi sao người Ai Cập còn hóa tội đồ khi sút hỏng ở loạt luân lưu. Trong bối cảnh Liverpool hướng đến bảo vệ ngôi vương Premier League và tiến xa tại Champions League, Salah sẽ cần vượt qua “lời nguyền chung kết” để khẳng định vị thế của mình.