Khi Liverpool chơi lớn đến ngỡ ngàng

Hè trước, Liverpool 'ăn kiêng' trên thị trường chuyển nhượng nhưng đã lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Mùa hè này, Liverpool mua sắm thả ga nhưng điều đó có giúp họ thành công hay là hiệu ứng ngược.

Cách đây 1 năm, chẳng ai hào hứng với đội bóng vùng Merseyside, còn người hâm mộ tại Anfield tràn đầy bi quan.

Thời điểm đó, Liverpool vừa chia tay vị HLV được yêu mến và mang tính biểu tượng, Jurgen Klopp. CLB chủ sân Anfield lúc ấy vừa trải qua một mùa giải hụt hẫng khi từ chỗ mơ ăn 4 nhưng chỉ có được Carabao Cup kém danh giá nhất.

Thành công khi không áp lực

HLV mới đến được ban lãnh đạo chọn là Arne Slot, gần như xa lạ với CĐV Anh. Nhiều người nghĩ rằng lại một gã đầu trứng giống như Erik Ten Hag, thậm chí còn kém hơn vì ít ra Ten Hag giúp Ajax thi đấu ấn tượng tại Champions League trước khi tới Manchester.

Mùa hè trước, ban lãnh đạo Liverpool chọn Slot nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn tin tưởng ông. Bằng chứng là ngay cả thời kỳ chuyển giao, nhà cầm quân người Hà Lan không được trao nhiều tiền để chi tiêu.

Sau khi bị tiền vệ Martín Zubimendi của Real Sociedad từ chối ngay trước khi hợp đồng được ký kết, Liverpool kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 bằng việc chiêu mộ thủ môn Giorgi Mamardashvili, người đến hè này mới gia nhập. Phút cuối, Liverpool mua Federico Chiesa với giá 10 triệu euro. Lý do cũng không hẳn vì chuyên môn mà chỉ vì Chiesa giá quá hời và là phương dự phòng gây áp lực cho Mohamed Salah khi đàm phán hợp đồng.

Tổng cộng, hè năm ngoái, Liverpool chỉ chi 10 triệu bảng trong khi họ chia tay khoảng chục cầu thủ, trong đó có những trụ cột như Joel Matip hay Thiago Alcantara với tổng tiền thu về là 55 triệu bảng. Ngoài ra, khoảng hai chục cầu thủ được Liverpool đem cho mượn trong khi họ không hề mượn ai.

Liverpool của mùa hè 2024 dường như xác định không quan tâm thành tích trong mùa đầu của Slot mà trao cho ông cơ hội để tiếp nhận, thử nghiệm với bộ khung cũ. Còn sự đầu tư thật sự sẽ đến trong thời gian tới. Nhưng không thể ngờ là Liverpool lại vô địch ngay trong mùa bóng đệm với thành tích ấn tượng.

Chức vô địch ngoài mong đợi nhưng điều đó không làm thay đổi lộ trình mà Liverpool hướng tới. Thậm chí, chức vô địch bất ngờ còn thúc đẩy niềm tin cho ban lãnh đạo của Liverpool trong mùa giải thứ 2 của Slot: Chi tiêu cực đậm.

Đổ tiền như nước

Cho đến nay, theo Transfermarkt, Liverpool mua bốn cầu thủ với mức phí đáng kể, tức là hàng chục triệu euro. Những con số này không chính xác, nhưng ít nhất chúng cung cấp một nguồn thống nhất để tham khảo:

- Florian Wirtz, tiền vệ tấn công, từ Bayer Leverkusen với giá 125 triệu euro

- Hugo Ekitike, tiền đạo, từ Eintracht Frankfurt với giá 95 triệu euro

- Milos Kerkez, hậu vệ cánh, từ Bournemouth với giá 46,9 triệu euro

- Jeremie Frimpong, hậu vệ cánh, từ Bayer Leverkusen với giá 40 triệu euro

Liverpool dẫn đầu danh sách chi tiêu (theo BeinSport).

Trong khi đó, họ chia tay ba cầu thủ với mức phí đáng kể:

- Jarell Quansah, trung vệ, đến Bayer Leverkusen với giá 35 triệu euro

- Caoimhín Kelleher, thủ môn, đến Brentford với giá 14,8 triệu euro

- Trent Alexander-Arnold, hậu vệ cánh, đến Real Madrid với giá 10 triệu euro

Nói cách khác, Liverpool chi 300 triệu euro trong khi thu vệ 60 triệu euro từ hoạt động chuyển nhượng. Theo những thông tin gần đây, Liverpool sẽ không dừng bán cầu thủ, dù họ bỗng dưng không còn sự phục vụ của Diogo Jota.

Luis Diaz đến Bayern Munich với mức giá khoảng 75 triệu euro. Liverpool dường như cũng đang chờ đợi một mức giá tương tự cho Darwin Nunez. Nếu Harvey Elliott ra đi, anh có thể mang về khoảng 40 triệu euro. Và sau đó, một vài sản phẩm của học viện như Ben Doak và Stefan Bajcetic nếu đắt hàng cũng có thể mang về vài chục triệu euro.

Tuy nhiên, số lượng bán cũng không thể bù đắp số đã chi và Liverpool cũng chưa có dấu hiệu dừng chi. Nếu Alexander Isak cập bến Liverpool thì đội chủ sân Anfiel sẽ phải chi tiền có thể lên đến cả trăm triệu.

Kế hoạch như lập trình như thành công khó biết trước

Việc Liverpool đầu tư kinh khủng như thế ngay sau khi họ vô địch dường như là một nghịch lý và khiến CĐV tại Anfield phải lo lắng đặt câu hỏi: Tại sao phải chi đậm khi mọi thứ có vẻ đang ổn định và liệu đầu tư có mang lại thành công.

Trước hết, cần trả lời câu hỏi thứ nhất là tại sao lại chi khủng vào giai đoạn này? Như đã nhắc, ban lãnh đạo Liverpool mua cầu thủ theo phương án lên lịch từ trước. CEO Billy Hogan của CLB nói gần đây, mùa hè này "được chuẩn bị trong nhiều năm". Liverpool mua sắm theo chu kỳ 4 năm một lần và họ chọn thời điểm năm lẻ trước World Cup để xuống tiền.

Arne Slot đang có lực lượng hùng hậu để bảo vệ chức vô địch Premier League.

Chu kỳ 4 năm là đủ cho một bản hợp đồng thời hạn dài, đủ thời gian để cầu thủ cống hiến hết khả năng và phong độ cho đội bóng. Theo trang FBref, độ tuổi trung bình của Liverpool mùa trước tại Ngoại hạng Anh là 27,7 - độ tuổi cao thứ tư tại giải đấu. Các cầu thủ thường đạt đỉnh cao phong độ trong độ tuổi từ 24 đến 28, điều này có nghĩa là Liverpool có một đội hình gồm những cầu thủ đều đang chơi ở phong độ tốt nhất cùng một lúc. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Liverpool có một đội hình gồm những cầu thủ đều sắp sa sút cùng một lúc nên họ phải thay máu theo “lịch” vào năm nay.

Còn chọn năm lẻ trước World Cup vì giá cầu thủ khỏi bị tăng do hiệu ứng giải đấu. Trong 3 năm còn lại, Liverpool ở trong chế độ "ăn kiêng", không mua sắm gì giống như họ đã làm trong hè năm ngoái. Tất nhiên, việc mua cầu thủ còn phụ thuộc vào thu nhập tích lũy từ trước, tiền bán cầu thủ nhưng chu kỳ cơ bản đó được coi là chìa khóa vận hành.

Việc có được cầu thủ mới sẽ là thách thức lớn cho Slot. Nếu nhìn vào 4 ngôi sao đáng kể vừa gia nhập Liverpool, chúng ta cũng nhận ra nó mang dấu ấn định hướng từ Klopp với 3 người từ Bundesliga. Vì việc mua sắm vốn được Liverpool lên lịch từ lâu nên ta không rõ ảnh hưởng của Slot nắm bao nhiêu phần trăm trong này.

Slot từng dùng toàn bộ người mà tiền nhiệm để lại để vô địch mùa trước nên cũng không gặp vấn đề với tân binh. Tuy nhiên, mùa giải này sẽ khó khăn hơn vì Liverpool sẽ trở thành đối tượng bị mọi CLB mổ xẻ, phân tích với khát vọng đánh bại giống như họ từng làm với Manchester City mua trước.

Với sự tăng cường mới, Liverpool có thể trở thành một đế chế hay lại sụp đổ như Manchester City, Slot có thể tiếp tục phép màu hay lại vò đầu bứt tai như Pep Guardiola mùa trước? Đó là những điều không ai biết trước.