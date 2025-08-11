Crystal Palace vẫn không thể dự Europa League

Sau chức vô địch Siêu cúp Anh, Crystal Palace nhận tin đội vẫn không thể đá ở Europa League, dù đã vô địch FA Cup.

Crystal Palace chính thức không thể dự Europa League.

Ngày 11/8, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) chính thức bác đơn kháng cáo của Crystal Palace, giữ nguyên phán quyết từ UEFA hồi 12/7: đội bóng London, dù vô địch FA Cup 2025, chỉ được dự Conference League thay vì Europa League.

Theo UEFA, Palace và Lyon vi phạm quy định về sở hữu đa CLB khi cùng thuộc nhóm đầu tư của John Textor. Tại thời điểm đánh giá, Textor nắm cổ phần và quyền quyết định ở cả hai đội, trong khi luật cấm các CLB cùng chủ sở hữu tham dự chung một giải đấu châu Âu. Dù ông đã bán cổ phần Lyon trước hạn chót 1/3, UEFA vẫn kết luận Textor còn ảnh hưởng đáng kể, trao suất Europa League cho Nottingham Forest và đẩy Palace xuống Conference League.

Phiên điều trần tại Lausanne (Thụy Sĩ) tuần trước cũng bác bỏ cáo buộc Palace bị đối xử bất công so với Lyon hay Nottingham Forest. Ban lãnh đạo đội bóng cho biết sẽ xem xét các phương án pháp lý tiếp theo.

Thủ môn Dean Henderson không giấu được sự thất vọng: “Chúng tôi xứng đáng dự Europa League. Đây là cú sốc với người hâm mộ sau hơn 120 năm chờ đợi”.

Tin buồn này đến ngay sau khi thầy trò Oliver Glasner đánh bại Liverpool 4-2 trên chấm luân lưu ở Siêu cúp Anh. Trước đó, Palace giành vé dự Siêu cúp Anh nhờ chiến thắng trước Man City ở chung kết FA Cup - danh hiệu vốn đảm bảo suất Europa League, nếu không vì rào cản từ quy định sở hữu CLB của UEFA.