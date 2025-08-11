Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Jack Grealish có bến đỗ mới

  • Thứ hai, 11/8/2025 17:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền vệ Jack Grealish gia nhập Everton trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 theo dạng cho mượn từ Manchester City.

Grealish đồng ý sang Everton để làm lại sự nghiệp.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất trong chiều 11/8. "Đôi bên đạt thỏa thuận và tiền vệ người Anh sẽ kiểm tra y tế trong hôm nay. Grealish gật đầu với dự án của Everton", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Everton trả khoản phí mượn 10-12 triệu bảng, chịu 70-80% lương của cầu thủ, kèm điều khoản mua đứt 30 triệu bảng. Grealish được xem là sự bổ sung đáng giá cho HLV David Moyes trong bối cảnh Everton đang tái thiết đội hình cho mùa giải mới cạnh tranh hơn.

Từng là ngòi nổ chủ lực tại Aston Villa, Grealish sang Man City và được sử dụng nhiều hơn ở vai trò giữ bóng, câu lỗi thay vì trực tiếp ghi bàn. Nếu Moyes trao cho anh sự tự do giống thời ở Villa, khả năng Grealish bùng nổ trở lại là rất lớn.

Grealish bị HLV Pep Guardiola xếp vào diện không còn nằm trong kế hoạch. Bằng chứng là anh gần đây liên tục bị loại khỏi danh sách thi đấu, từ Club World Cup 2025 đến trận giao hữu gặp Palermo tại Italy.

Mùa này, Everton chuyển sang sân mới Hill Dickinson với sức chứa 52.000 chỗ ngồi, qua đó thể hiện tham vọng lớn khi chiêu mộ 5 tân binh đáng chú ý, gồm Kiernan Dewsbury-Hall (25 triệu bảng), Thierno Barry, Mark Travers hay Adam Aznou.

Song, Grealish được coi là cái tên quan trọng nhất có thể tạo ra khác biệt. Grealish cũng khao khát được ra sân thường xuyên để giành suất trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel.

Minh Nghi

