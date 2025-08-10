Grealish tìm thấy lối thoát

Everton đang tiến rất gần tới việc mượn Jack Grealish từ Manchester City theo hợp đồng một mùa.

Jack Grealish bị thất sủng tại Man City.

Tiền vệ 29 tuổi người Anh bị HLV Pep Guardiola xếp vào diện không còn nằm trong kế hoạch, và sau mùa giải 2024/25 ít được ra sân, anh muốn tìm cơ hội thi đấu thường xuyên để lấy lại phong độ, qua đó nuôi hy vọng trở lại đội hình của HLV Thomas Tuchel cho World Cup 2026.

Theo The Times, rào cản lớn nhất là mức lương khổng lồ 300.000 bảng/tuần - tương đương hơn 12 triệu bảng mỗi năm - nhưng Everton sẵn sàng gánh phần lớn con số này. Grealish cũng được cho là hứng thú với viễn cảnh tái xuất dưới sự dẫn dắt của David Moyes.

Từng là ngòi nổ chủ lực tại Aston Villa, Grealish sang Man City và được sử dụng nhiều hơn ở vai trò giữ bóng, câu lỗi thay vì trực tiếp ghi bàn. Nếu Moyes trao cho anh sự tự do giống thời ở Villa, khả năng Grealish bùng nổ trở lại là rất lớn.

Man City gần đây liên tục loại Grealish khỏi danh sách thi đấu, từ Club World Cup đến trận giao hữu gặp Palermo tại Italy, nơi Guardiola dùng hai đội hình khác nhau cho mỗi hiệp và thắng 3-0 nhờ Haaland cùng cú đúp của Reijnders.

Everton đã có 5 tân binh mùa hè này, gồm Thierno Barry (Villarreal) và Kiernan Dewsbury-Hall (Chelsea). Họ cũng kiên trì theo đuổi Tyler Dibling của Southampton nhưng ba lần bị từ chối, với mức giá mà “The Saints” yêu cầu lên tới 50 triệu bảng kèm điều khoản bán lại.

Đội bóng vùng Merseyside sẽ khởi đầu mùa giải bằng chuyến làm khách Leeds, trước khi khai trương sân nhà mới Hill Dickinson 52.000 chỗ với trận gặp Brighton. Trong khi đó, Man City làm khách Wolves ở vòng mở màn rồi tiếp Tottenham tại Etihad.