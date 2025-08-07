Lối thoát mới cho Grealish

Everton là đội bóng mới nhất thể hiện sự quan tâm đến tiền vệ Jack Grealish của Man City.

Grealish chưa tìm được bến đỗ mới. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ Fabrizio Romano, Everton tiếp cận Man City để khởi động các cuộc đàm phán nhằm hỏi mượn Grealish. Đội bóng vùng Merseyside sẵn sàng chi trả một phần lương trong con số 300.000 bảng mỗi tuần của Grealish, nhưng chưa bao gồm điều khoản mua đứt.

Dù vậy, talkSPORT đưa tin Man City sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận cho mượn nào trừ khi Everton đồng ý trả toàn bộ mức lương của Grealish cho mùa giải 2025/26. Cầu thủ 29 tuổi hiện còn hai năm hợp đồng, nhưng đã không còn nằm trong kế hoạch của Pep Guardiola từ mùa giải trước.

Ngoài Everton, Tottenham và Napoli cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với Grealish. Bên cạnh đó, tiền vệ người Anh vừa từ chối một lời đề nghị từ Fenerbahce của Jose Mourinho.

Tờ Fanatik cho hay Fenerbahce sẵn sàng chi 25 triệu bảng cho Grealish. Tuy nhiên, cựu sao Aston Villa muốn ở lại Premier League, hoặc các giải đấu hàng đầu châu Âu như La Liga hay Serie A.

Mới đây, Grealish đã không có mặt trong trận giao hữu đầu tiên của Man City với Preston. Khả năng cao tiền vệ này cũng sẽ không đi cùng đội đến Italy, nơi Man City sẽ gặp Palermo ở trận giao hữu vào ngày 10/8.

