Son Heung-min hoàn tất hợp đồng kỷ lục

Cựu đội trưởng Tottenham chính thức trở thành người của Los Angeles FC.

Son Heung-min ra mắt CLB mới.

"Tôi thực sự tự hào khi được gia nhập LAFC, một CLB với tham vọng lớn lao tại một thành phố thể thao biểu tượng nhất thế giới. Los Angeles có bề dày lịch sử với vô số nhà vô địch và tôi ở đây để viết nên chương tiếp theo", Son Heung-min phát biểu trong ngày ra mắt.

"Tôi rất hào hứng với thử thách mới tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ. Tôi đến Los Angeles để giành danh hiệu, cống hiến hết mình cho CLB, cho thành phố này và người hâm mộ. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn để được ra sân thi đấu", đội trưởng tuyển Hàn Quốc cho biết thêm.

Theo ESPN, LAFC trả mức phí khoảng 26 triệu USD để chiêu mộ Son. Con số này phá vỡ kỷ lục 22 triệu USD mà Atlanta United đã chi để ký hợp đồng với tiền đạo Emmanuel Latte Lath vào mùa đông năm ngoái.

Ngoài khoản phí kỷ lục, LAFC dành sự ưu ái cho Son khi sẵn sàng trả anh mức lương cao thứ hai tại MLS, vào khoảng 8,7 triệu USD mỗi năm. Dù con số này vẫn thấp hơn khoảng thu nhập mà Son nhận tại Tottenham (hơn 11 triệu USD /năm), nhưng đây vẫn là một con số rất cao trong khuôn khổ MLS.

Tại LAFC, Son sẽ tái hợp với người đồng đội cũ ở Tottenham là thủ thành Hugo Lloris. Cả hai từng xảy ra tranh cãi trong phòng thay đồ vào năm 2020, nhưng giờ đây họ sẽ cùng nhau thi đấu tại MLS.