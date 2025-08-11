Grealish đồng ý sang Everton

Everton tiến sát việc chiêu mộ Jack Grealish từ Manchester City dưới dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, với các cuộc đàm phán về cấu trúc thanh toán vẫn đang tiếp diễn.

Việc mượn Grealish sẽ là một tuyên ngôn mạnh mẽ từ Everton.

Tuy nhiên, điều quan trọng là cầu thủ người Anh đồng ý gia nhập Everton, theo các nguồn tin từ The Athletic và Sky Sports. Thương vụ này hiện chỉ còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Manchester City về việc cho mượn hay bán đứt cầu thủ.

Manchester City ban đầu ưu tiên một vụ chuyển nhượng mua đứt để giảm gánh nặng tài chính, nhưng trong bối cảnh Grealish chỉ muốn đến Everton, đội bóng chủ sân Etihad phải nhượng bộ. Trước đó, Grealish nhận đề nghị từ Fenerbahce, một trong những đội bóng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ngôi sao người Anh muốn tiếp tục gắn bó với Premier League.

Grealish đồng ý các điều khoản cá nhân với Everton, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thương vụ. HLV David Moyes xem Grealish là mục tiêu ưu tiên để mang lại sự sáng tạo và kinh nghiệm cho hàng công, đặc biệt sau khi đội bóng chỉ đứng thứ 13 tại Premier League mùa trước.

Everton đề xuất một khoản phí mượn khoảng 10-12 triệu bảng, trả 70-80% lương của cầu thủ, kèm điều khoản mua đứt 30 triệu bảng. Đây là nỗ lực rất lớn của CLB thành phố cảng, bởi mức lương 300.000 bảng/tuần của Grealish hiện tại vượt xa cấu trúc lương cả đội Everton.

Everton vừa chuyển sang sân vận động mới Hill Dickinson với sức chứa 52.000 chỗ ngồi, đang thể hiện tham vọng lớn khi chiêu mộ 5 tân binh đáng chú ý hè này, bao gồm Kiernan Dewsbury-Hall (25 triệu bảng), Thierno Barry, Mark Travers hay Adam Aznou.

Song, HLV Moyes xem Grealish là cái tên quan trọng và có thể tạo ra khác biệt mùa tới. Grealish cũng khao khát được ra sân thường xuyên để giành suất trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel.