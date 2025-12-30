Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thống kê khó tin của Real Madrid trong năm 2025

  • Thứ ba, 30/12/2025 16:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong năm dương lịch 2025, Real Madrid để thủng lưới tổng cộng 80 bàn sau 67 trận đấu trên mọi đấu trường, bao gồm La Liga, Champions League, Copa del Rey, FIFA Club World Cup...

So với năm trước, con số 80 bàn thua phản ánh rõ nét sự suy giảm ở hàng thủ Real Madrid.

Con số này khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở thành một trong những đội có hàng thủ tệ nhất tại năm giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1).

Chỉ Tottenham Hotspur, đội để lọt lưới 83 bàn chỉ sau 59 trận, có hàng thủ tệ hơn Real Madrid trong năm dương lịch 2025. Dù sở hữu thủ môn hàng đầu thế giới Thibaut Courtois, người thực hiện tới 174 pha cứu thua trong năm 2025, việc Real nhận số bàn thua cao bất ngờ lộ rõ sự bất ổn.

Courtois phải làm việc cực kỳ vất vả để bù đắp cho những sai lầm ở tuyến sau, nhưng điều đó không đủ để ngăn chặn dòng bàn thua đổ về khung thành. Hiển nhiên, việc Real để thủng lưới nhiều cũng xuất phát một phần từ việc họ thi đấu nhiều.

Năm 2025 đánh dấu một mùa giải đặc biệt bận rộn với Real Madrid khi thi đấu tổng cộng 67 trận, con số kỷ lục trong lịch sử CLB. Lịch thi đấu dày đặc này phần nào giải thích cho sự mệt mỏi và thiếu tập trung ở khâu phòng ngự, nhưng không thể phủ nhận đây là hiện tượng đáng báo động đối với đội bóng La Liga.

Dù HLV Xabi Alonso chỉ chính thức nắm Real Madrid từ tháng 6, việc hàng thủ CLB tiếp tục chơi tệ là vấn đề chiến lược này phải giải quyết nếu muốn giữ ghế tại sân Bernabeu thời gian tới.

Tường Linh

Real Madrid Alonso

