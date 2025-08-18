Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo có thể tổ chức đám cưới đắt đỏ nhất thế giới

  • Thứ hai, 18/8/2025 19:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez được kỳ vọng chi đậm cho lễ cưới trong tương lai.

Ronaldo hạnh phúc bên Georgina.

Ronaldo và Georgina khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố đính hôn trên Instagram hồi tuần trước. Mối tình kéo dài gần một thập kỷ của họ chính thức bước sang trang mới.

Chiếc nhẫn khổng lồ Ronaldo dành tặng cho bạn gái được ước tính có giá trị lên đến 3 triệu bảng, với kích thước từ 15 đến 20 carat. Với món quà đắt giá như vậy, dư luận cho rằng số tiền CR7 chi cho ngày trọng đại của đời mình cũng rất lớn.

Chuyên gia xây dựng thương hiệu Dylan Davey chia sẻ với Daily Mail: “Nếu chiếc nhẫn có giá trị hàng triệu bảng, chắc chắn rằng ngân sách cho đám cưới sẽ còn lớn hơn nhiều. Chúng ta có thể dự đoán rằng con số sẽ vượt mức 10 triệu bảng khi tính đến địa điểm tổ chức, trang phục, địa điểm, những trò giải trí đẳng cấp thế giới cùng đội ngũ an ninh hùng hậu".

Theo nhận định của Davey, danh sách khách mời sẽ không thiếu những tên tuổi lớn trong làng thể thao, từ David Beckham, Anthony Joshua đến Novak Djokovic, Lionel Messi và Rafael Nadal.

Ông tin rằng Georgina và Ronaldo sẽ xây dựng gia đình của họ như một thương hiệu, tương tự gia đình Beckham. “Chúng ta sẽ thấy thương hiệu Ronaldo-Georgina phát triển từ hai tên tuổi ở hai mảng khác nhau - tạo ra một di sản mới trong tương lai", ông Davey cho biết.

Thời điểm tổ chức đám cưới của cả hai cũng chưa được tiết lộ. Với lịch trình bận rộn của Ronaldo và sự nghiệp đang phát triển của Georgina trong ngành giải trí, cặp đôi sẽ cần lên kế hoạch cẩn thận để tổ chức một lễ cưới hoàn hảo về mọi mặt.

Duy Luân

