Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar nổi giận với đồng đội

  • Thứ hai, 18/8/2025 16:30 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Neymar lộ vẻ thất vọng sau thất bại 0-6 trước Vasco da Gama ở vòng 20 giải VĐQG Brazil (Serie A - Brasileirão).

Neymar không ngại chỉ trích đồng đội. Ảnh: Reuters.

Sau trận thua nặng nề, Neymar rời sân trong nước mắt. Anh cảm thấy xấu hổ về tỷ số, đồng thời thừa nhận rằng người hâm mộ có quyền chỉ trích đội sau màn trình diễn vừa qua.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Brazil, Neymar chia sẻ: “Tôi hoàn toàn thất vọng với màn trình diễn của Santos. Người hâm mộ có quyền biểu tình theo nhiều cách, nhưng tất nhiên là không có bạo lực. Những sự chửi bới và xúc phạm là điều hoàn toàn chấp nhận được".

Ngôi sao người Brazil còn nói thêm: “Tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ; tôi chưa bao giờ trải qua điều này trong đời. Tôi khóc vì tức giận với những gì đã diễn ra. Thực sự, hôm nay thật tệ, đó là sự thật".

Không dừng lại ở đó, Neymar còn chỉ trích đồng đội bằng những lời lẽ gay gắt: “Đó là một trò hề. Thật xấu hổ khi chơi như vậy trong màu áo Santos. Mọi người cần phải suy nghĩ về những gì mình muốn làm. Với thái độ hôm nay, nếu chúng tôi tiếp tục như vậy, thì có lẽ không cần phải xuất hiện vào trận đấu kế tiếp".

Trước hơn hàng vạn khán giả nhà, đội bóng của Neymar bị Vasco da Gama, một ứng viên xuống hạng khác của giải đấu, áp đảo hoàn toàn với 6 bàn không gỡ. Philippe Coutinho, cựu sao Barcelona, lập cú đúp trong chiến thắng khó tin của Vasco da Gama. Coutinho cũng tiến đến an ủi Neymar sau khi chứng kiến đồng đội cũ ở tuyển Brazil bật khóc vì bại trận.

Trận thua xấu hổ khiến Neymar bật khóc Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

Neymar Neymar Neymar santos vasco da gama

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

'Dibu' Martinez bi mac ket hinh anh

'Dibu' Martinez bị mắc kẹt

45 phút trước 16:00 18/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Tưởng chừng chắc chắn rời Aston Villa trong hè 2025, nhưng đến nay Emiliano Martinez chưa tìm được CLB mới khi hàng loạt bến đỗ tiềm năng lần lượt khép lại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý