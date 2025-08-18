Neymar nổi giận với đồng đội

Neymar lộ vẻ thất vọng sau thất bại 0-6 trước Vasco da Gama ở vòng 20 giải VĐQG Brazil (Serie A - Brasileirão).

Neymar không ngại chỉ trích đồng đội. Ảnh: Reuters.

Sau trận thua nặng nề, Neymar rời sân trong nước mắt. Anh cảm thấy xấu hổ về tỷ số, đồng thời thừa nhận rằng người hâm mộ có quyền chỉ trích đội sau màn trình diễn vừa qua.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Brazil, Neymar chia sẻ: “Tôi hoàn toàn thất vọng với màn trình diễn của Santos. Người hâm mộ có quyền biểu tình theo nhiều cách, nhưng tất nhiên là không có bạo lực. Những sự chửi bới và xúc phạm là điều hoàn toàn chấp nhận được".

Ngôi sao người Brazil còn nói thêm: “Tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ; tôi chưa bao giờ trải qua điều này trong đời. Tôi khóc vì tức giận với những gì đã diễn ra. Thực sự, hôm nay thật tệ, đó là sự thật".

Không dừng lại ở đó, Neymar còn chỉ trích đồng đội bằng những lời lẽ gay gắt: “Đó là một trò hề. Thật xấu hổ khi chơi như vậy trong màu áo Santos. Mọi người cần phải suy nghĩ về những gì mình muốn làm. Với thái độ hôm nay, nếu chúng tôi tiếp tục như vậy, thì có lẽ không cần phải xuất hiện vào trận đấu kế tiếp".

Trước hơn hàng vạn khán giả nhà, đội bóng của Neymar bị Vasco da Gama, một ứng viên xuống hạng khác của giải đấu, áp đảo hoàn toàn với 6 bàn không gỡ. Philippe Coutinho, cựu sao Barcelona, lập cú đúp trong chiến thắng khó tin của Vasco da Gama. Coutinho cũng tiến đến an ủi Neymar sau khi chứng kiến đồng đội cũ ở tuyển Brazil bật khóc vì bại trận.

