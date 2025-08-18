Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Dibu' Martinez bị mắc kẹt

Tưởng chừng chắc chắn rời Aston Villa trong hè 2025, nhưng đến nay Emiliano Martinez chưa tìm được CLB mới khi hàng loạt bến đỗ tiềm năng lần lượt khép lại.

Hôm 16/8, thủ môn người Argentina ngồi trên khán đài chứng kiến Marco Bizot tỏa sáng trong khung gỗ, giúp Aston Villa giữ sạch lưới trước Newcastle United trên sân nhà ở vòng mở màn Premier League 2025/26. Nhà vô địch World Cup 2022 không được đăng ký vì án treo giò.

Chỉ vài tháng trước, việc chia tay dường như an bài. Ban lãnh đạo Villa không mặn mà giữ thủ môn 32 tuổi, bất chấp anh góp công lớn vào thành tích của đội. Chính bản hợp đồng mới với mức lương cao ngất là rào cản lớn nhất, bởi rất ít CLB đủ khả năng đáp ứng. Martinez thậm chí còn nhờ Gestifute, công ty môi giới nổi tiếng, xúc tiến tương lai.

Trong suốt mùa hè, nhiều tin đồn xuất hiện, từ lời mời hậu hĩnh của Saudi Arabia, cho đến sự quan tâm nhất thời từ Barcelona, Atletico Madrid hay Manchester United. "El Dibu" xem Old Trafford là điểm đến mơ ước, nhưng sau khi MU chi quá nhiều trên thị trường và vẫn giữ lại Andre Onana, thương vụ rơi vào ngõ cụt.

Cánh cửa gia nhập Galatasaray cũng đóng khi CLB Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hướng sang thủ môn Ederson của Man City. Martinez từng rơi nước mắt chia tay Villa Park hồi tháng 5, song giờ trở lại trong tình thế oái ăm. Anh bị treo giò ở vòng mở màn, và ngồi nhìn Bizot hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, nhà vô địch World Cup 2022 dường như mắc kẹt lại Villa Park khi mọi cánh cửa đều lần lượt đóng sập.

MU phải mua Martinez hoặc Donnarumma

Gary Neville khẳng định Manchester United cần khẩn cấp chiêu mộ một thủ môn mới, và Emiliano Martinez lẫn Gianluigi Donnarumma trở thành hai cái tên khả dĩ nhất với CLB lúc này.

11 giờ trước

Tình thế đảo ngược với Emiliano Martinez

Aston Villa dập tắt mọi đồn đoán liên quan đến tương lai của Emiliano Martinez khi tuyên bố thủ môn người Argentina sẽ không rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

06:15 13/8/2025

Inigo Martinez chia tay Barcelona

Tối 9/8, Barcelona ra thông báo chính thức xác nhận trung vệ Inigo Martinez rời CLB để chuyển tới Saudi Arabia khoác áo Al Nassr.

06:08 10/8/2025

