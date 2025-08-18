MU phải mua Martinez hoặc Donnarumma

Gary Neville khẳng định Manchester United cần khẩn cấp chiêu mộ một thủ môn mới, và Emiliano Martinez lẫn Gianluigi Donnarumma trở thành hai cái tên khả dĩ nhất với CLB lúc này.

Gary Neville lên tiếng cảnh báo Manchester United sau sai lầm của Altay Bayindir trong trận thua 0-1 trước Arsenal.

Tối 17/8, Manchester United nhận thất bại 0-1 trước Arsenal trong trận mở màn Premier League 2025/26, khi thủ môn Altay Bayindir mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng duy nhất của Riccardo Calafiori.

Andre Onana, thủ môn số một trước đây của Manchester United, bất ngờ không có tên trong đội hình thi đấu, tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về vị trí người gác đền tại Old Trafford. Gary Neville tỏ ra gay gắt trên Sky Sports: “Có một vấn đề rõ ràng Manchester United không thể phớt lờ, đó là họ cần tìm một thủ môn mới. Tôi nói điều này một cách dứt khoát, bởi trong 20 năm ở Manchester United, tôi chứng kiến hai giai đoạn đội bóng thống trị nhờ có Peter Schmeichel và Edwin van der Sar trong đội hình".

"Giữa hai thời kỳ đó, Manchester United có thời điểm phải dùng 7-8 thủ môn khác nhau trong 6-8 năm, và điều đó gây bất ổn. Bạn cần một thủ môn chơi ổn định, làm chủ khu vực 6 m, đấm bóng mạnh mẽ và cứu thua để mang về điểm số khi hàng thủ mắc sai lầm”, cựu hậu vệ Manchester United không ngần ngại chỉ ra vấn đề.

Neville đề xuất hai cái tên tiềm năng cho Manchester United là Emiliano Martinez (Aston Villa) và Gianluigi Donnarumma (PSG).

Anh lập luận: “Lý do tôi nghĩ họ phù hợp không phải vì họ là những thủ môn giỏi nhất châu Âu, mà vì họ có cá tính mạnh mẽ và bản lĩnh lớn. Donnarumma cứu thua trên chấm luân lưu trong trận chung kết Euro 2020, trông như một gã khổng lồ. Martinez thì vô địch World Cup 2022 với Argentina. Họ bước ra sân với sự kiêu ngạo và bản lĩnh của một thủ môn - điều Mancheste United đang cần”.