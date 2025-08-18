MU khác biệt so với thời rệu rã như thế nào

Thất bại 0-1 của Manchester United trước Arsenal tại vòng 1 Premier League là ví dụ điển hình về đội thua có thể ngẩng cao đầu rời sân. Không thành công nhưng đã thành danh.

Các cầu thủ MU có quyền ngẩng cao đầu rời sân.

Trên sân Old Trafford tối 17/8, sau khi để thủng lưới một bàn thua ngớ ngẩn từ sớm, MU vẫn cho thấy hệ thống chiến thuật của họ vận hành hiệu quả, đồng thời phô diễn sự khác biệt mà những tân binh mang lại. Theo cựu danh thủ Danny Murphy, "Quỷ đỏ" chơi năng động hơn, trực diện hơn và thể chất trông cũng mạnh mẽ hơn hẳn.

Về cơ bản, MU dám táo bạo hơn khi pressing giành lại bóng, bởi phía trên sân có nhiều cầu thủ chất lượng hơn. Đúng là họ vẫn thua và không ghi bàn, nhưng MU mới là đội chơi tốt hơn tại Old Trafford và có quyền tiếc nuối khi ra về trắng tay.

Cùng một sơ đồ, nhưng khác biệt rõ rệt

Người hâm mộ biết HLV Ruben Amorim sẽ không từ bỏ sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc và hôm nay họ cũng ra sân với hệ thống đó. Điểm khác biệt là cách MU triển khai tích cực hơn rất nhiều, cả khi cầm bóng lẫn không có bóng.

Hai cầu thủ chạy cánh Diogo Dalot và Patrick Dorgu thường xuyên dâng cao, còn Amad Diallo thậm chí còn tấn công mạnh mẽ hơn khi vào sân thay Dalot ở hiệp hai. Amorim mạo hiểm khi dám pressing một đội bóng mạnh như Arsenal và trong hiệp một họ đôi lần bị phản công khi Arsenal thoát pressing.

HLV Amorim đã tạo ra dấu ấn chiến thuật

Nhưng Man United đá sân nhà, họ cần giữ thế chủ động và giới chuyên môn thực sự thích cách họ dám dồn ép Arsenal, điều mà mùa trước họ hiếm khi làm trước các đối thủ lớn - kể cả khi giành chiến thắng.

Dù đôi lúc còn lỏng lẻo, nhìn chung sự cân bằng đội hình là hợp lý và tinh thần thì cực kỳ cao. Nếu muốn tiến bộ, MU phải duy trì lối chơi tích cực này thường xuyên và khi ấy, các mũi nhọn trên hàng công cuối cùng cũng sẽ chuyển hóa những cơ hội tốt thành bàn thắng.

Arsenal không thể kiểm soát thế trận

Các tân binh đá chính góp phần lớn trong diện mạo tích cực mới của Man United. Dù mới chỉ một trận, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo cho thấy lý do họ được kỳ vọng.

Những gì Arteta xây dựng ở Arsenal rất ấn tượng và nhiều mùa qua điểm mạnh của họ là kiểm soát bóng, áp đặt nhịp độ. Nhưng ở Old Trafford, "Pháo thủ" không làm được điều đó, vì năng lượng, sự táo bạo và tinh thần pressing của Man United. Tất cả điều đó cũng giúp "Quỷ đỏ" phòng ngự tốt hơn.

Mùa trước, mỗi khi cố triển khai bóng từ sân nhà, Man United thường xuyên mất bóng nguy hiểm. Nhưng hôm 17/8, tình huống đó gần như không xảy ra. Cunha và Mbeumo mang lại cơ bắp hơn hẳn trên hàng công, cùng tốc độ và khả năng xâm nhập sau lưng hàng thủ đối phương.

Cunha đã có một trận đấu bùng nổ dù không ghi bàn.

Mùa trước, hàng công Man United gần như “vô hình”, không khiến đối thủ e ngại. Giờ đây, họ có những cầu thủ chất lượng, tự tin, đủ sức uy hiếp và buộc hàng thủ phải dè chừng ngay lập tức.

Điều này thể hiện rõ: khi Man United chơi trực diện, hàng thủ Arsenal buộc phải lùi sâu thay vì dâng cao kết liễu trận đấu. Các cầu thủ chạy cánh của "Quỷ đỏ" cũng thoải mái dâng lên hỗ trợ, bởi họ biết Cunha và Mbeumo sẽ giữ được bóng. Mason Mount cũng có màn trình diễn ấn tượng là một điểm cộng lớn khác.

Càng về cuối trận, cảm giác về một bàn gỡ cho Man United càng rõ rệt. Họ tung ra tới 22 cú sút so với 9 lần của "Pháo thủ". Dù không thành công, "Quỷ đỏ" mùa giải mới cũng thành danh vì họ cho thấy hàng công đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Thời gian tới, khi Benjamin Sesko hòa nhịp, sức mạnh hỏa lực sẽ còn được nâng cao hơn nữa.

Chưa hoàn hảo, nhưng đầy tín hiệu lạc quan

Tất nhiên, Man United vẫn còn dấu hỏi. Họ có thể cần một tiền vệ trung tâm mới thay cho Manuel Ugarte hoặc Casemiro, bởi không phải ai cũng tin hai cầu thủ này là đối tác lý tưởng của Bruno Fernandes, người có lẽ cần một đồng đội cơ động hơn để san sẻ gánh nặng di chuyển.

MU cần sớm tìm người đá cặp với Bruno Fernandes.

Vấn đề thủ môn cũng vẫn tồn tại, khi sai lầm của Altay Bayindir dẫn tới bàn thắng quyết định của Riccardo Calafiori. Thật thất vọng khi lại thua bởi một lỗi kiểu đó, điều từng xảy ra trước đây.

Dẫu vậy, bất chấp thất bại, Man United vẫn cho thấy nhiều cơ sở để xây dựng tương lai. Ở giai đoạn rất sớm của mùa giải, quan trọng không chỉ là kết quả mà còn là dấu hiệu tiến bộ và United đã chứng minh điều đó.

Hiện tại, tiến bộ có nghĩa là đội bóng dần thích nghi với hệ thống của HLV, các cầu thủ hiểu nhau hơn trên sân và tân binh hòa nhập tốt. Quan trọng hơn, họ đang gạt bỏ ký ức về mùa trước, chơi với sự tự tin và niềm tin mới. Dù thua, "Quỷ đỏ" đã chơi với niềm tin rằng họ có thể chiến thắng và từ nay, bất cứ đối thủ nào đối mặt với họ cũng sẽ phải dè chừng.