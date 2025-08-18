Lâu rồi MU mới biết thế nào là áp đảo Arsenal

Hiếm hoi trong lịch sử Premier League, một thất bại ngày khai màn như trận thua 0-1 trước Arsenal tối 17/8 lại mang đến cho MU nhiều lý do để lạc quan.

Cunha đã có một trận bùng nổ dù không ghi bàn

Thực tế, chính MU mới là đội chơi lấn lướt. Họ kiểm soát bóng tới 61%, tung ra số cú sút nhiều gấp 2,5 lần đối thủ (22-9). Nếu không nhờ những pha cứu thua xuất thần của Gabriel Magalhaes, William Saliba và đặc biệt là hai tình huống phản xạ tuyệt vời từ David Raya, chiến thắng hẳn đã thuộc về đội chủ nhà.

Khi ấy, mặt báo khắp thế giới có lẽ đã đồng loạt ca ngợi khởi đầu cho “cuộc cách mạng Ruben Amorim”: một màn trình diễn tấn công bùng nổ, mang tinh thần mới mẻ và mở ra con đường hồi sinh cho “Quỷ đỏ”. Kết quả không thể là thước đo duy nhất. Một khoảnh khắc cố định đặc sản của Arsenal không thể che mờ 90 phút đầy hứa hẹn từ tập thể dưới tay Amorim.

Lối chơi mới của MU và dấu ấn tân binh

Điểm nổi bật nhất trong cách MU vận hành là tần suất Bruno Fernandes và Mason Mount thực hiện các đường chuyền dài, tìm cách phóng bóng ra biên cho cầu thủ chạy cánh hoặc thả xuống cho Bryan Mbeumo băng lên.

Không chỉ chuyền dài, các cầu thủ MU còn nhiều lần mạnh dạn cầm bóng đột phá, kéo bóng tiến về phía trước để mở rộng không gian trận đấu. Đây là hình ảnh khá giống với Sporting của Amorim trước đây: kiểm soát bóng đan xen với những pha phản công chớp nhoáng từ hàng công ba người.

Mbeumo với những pha di chuyển không bóng và Matheus Cunha với khả năng kéo bóng đóng vai trò then chốt. Bộ đôi này tung ra tổng cộng 9 cú sút, riêng Cunha thực hiện 4 pha rê bóng thành công - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân.

Mbeumo có một trận đấu đáng nhớ.

HLV Amorim khẳng định sau trận: “Những cầu thủ như Cunha hay Mbeumo chỉ cần một khoảnh khắc là có thể khiến cả sân vận động bùng nổ. Quan trọng nhất là chúng tôi chơi không hề nhàm chán”.

Quả đúng như vậy. Nhờ những tân binh, MU tạo ra tới 22 cú sút trước Arsenal - con số cao thứ hai mà Arsenal phải đối mặt ở Premier League kể từ đầu mùa 2022/23. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ chiến thắng 8-2 huyền thoại vào tháng 8/2011, "Quỷ đỏ" tung nhiều cú sút đến vậy trước Arsenal ở giải đấu này.

Vấn đề là, quá nhiều lần MU đưa bóng xuống sát biên cuối sân, nhưng vòng cấm lại hoàn toàn trống rỗng. Song, bài toán này cũng đã có đáp án phía trước. Đó là Benjamin Sesko vẫn còn đang chờ hòa nhập.

Khi số 9 mới hòa nhập tốt hơn (Sesko đã có một trận khó khăn khi vào sân trước hàng thủ thấp của Arsenal), có lẽ MU sẽ chuyển hóa phong cách tấn công dọc biên, tốc độ và trực diện này thành bàn thắng và cuối cùng là chiến thắng. Tuy nhiên, chưa có gì đảm bảo chiến lược mới mẻ này sẽ hiệu quả lâu dài, khi Arsenal nhiều lần tận dụng khoảng trống mênh mông ở trung tuyến để phản công.

Nếu Arsenal chuyền bóng chính xác hơn, Amorim có lẽ đã phải trả giá vì cách tiếp cận “một mất một còn” như vậy.

Arsenal rời rạc do Gyokeres hay do tuyến giữa MU?

Mikel Arteta hiểu rõ đội bóng của mình may mắn ra sao. Chính HLV người Tây Ban Nha thú nhận: “Chúng tôi cần khiêm tốn với cách mình giành chiến thắng”. Dẫu vậy, ông cũng có lý do để nhẹ nhõm: nhờ thắng trận, phần nào áp lực đã được gỡ bớt khỏi Viktor Gyokeres.

Tiền đạo người Thụy Điển hoàn toàn mờ nhạt: không sút, không kiến tạo cơ hội, chỉ chuyền thành công vỏn vẹn 4 lần. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời Coventry City, Gyokeres không tung nổi một cú dứt điểm nào.

Nói anh “vô hình” cũng chưa chính xác, bởi chính cách di chuyển bám tuyến phòng ngự cuối cùng của Gyokeres lại khiến lối triển khai bóng của Arsenal bị biến dạng. Nhưng điều đó cũng cho thấy hàng phòng ngự của MU làm tốt việc cô lập và vô hiệu hóa học trò cũ của Amorim.

Lối chơi của MU buộc Martin Odegaard và Bukayo Saka phải mạo hiểm nhiều hơn thay vì kiên nhẫn chuyền bóng để giành quyền kiểm soát. Mà kiểm soát mới là điều Arteta khao khát. Hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa từng, Arsenal lại mất kiểm soát đến thế trong kỷ nguyên của ông.

Gyokeres bị tắt điện trước Casemiro.

Tỷ lệ chuyền chính xác chỉ đạt 75% - thấp nhất của Arsenal tại Premier League kể từ trận hòa 2-2 với Man City vào tháng 9/2024, khi họ phải chơi cả hiệp hai với 10 người. Khó ai có thể nghĩ Casemiro và Fernandes lại có thể phá nhịp đối thủ nhiều đến mức ấy.

Có thể thấy trong ngày khai màn mùa giải, chỉ có những tân binh của MU giúp đội bóng tiến bộ về mặt chiến thuật. Còn Arsenal, họ trở nên rời rạc hơn bởi chính những gương mặt mới.