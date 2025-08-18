Tiếc cho Manchester United

MU thua Arsenal 0-1 tại Old Trafford trong trận đấu họ chơi không tệ, tạo ra nhiều cơ hội nhưng vẫn trắng đầy tiếc nuối ở vòng mở màn Premier League 2025/26 tối 17/8.

MU thất bại đáng tiếc trước Arsenal từ một tình huống cố định.

Dù thua tại Old Trafford, màn trình diễn của "Quỷ đỏ" để lại nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là từ những tân binh như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Daniel Sturridge khẳng định Cunha là cầu thủ hay nhất trên sân.

Bình luận trên Sky Sports, cựu tiền đạo tuyển Anh - Sturridge - nói: "Tôi nghĩ hôm nay Cunha thắp sáng cả sân vận động. Với tôi, cậu ấy hay nhất trận. Cunha mang đến điều mà MU chưa từng có, khiến khán giả phải ngồi trên mép ghế vì phấn khích. Cậu ấy sẽ trở thành nhân tố đặc biệt của đội bóng trong mùa giải này".

Roy Keane cũng cho rằng MU thực sự có vài điểm tích cực so với mùa trước, nhưng cảnh báo còn nhiều vấn đề cần giải quyết. "Kỳ vọng ở MU bây giờ thấp đến mức mọi người tỏ ra hài lòng dù thua 0-1. Họ phải làm tốt hơn", cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim khẳng định MU xứng đáng nhiều hơn và thậm chí là đội chơi hay hơn Arsenal. Ông tự hào vì tinh thần quả cảm của học trò, nhưng thừa nhận đội cần khắc phục điểm yếu ở các tình huống cố định.

MU để lại màn trình diễn tích cực trước Arsenal.

The Athletic phân tích MU tạo nên một hình ảnh sáng sủa hơn nhiều so với giai đoạn sa sút cuối mùa trước. "Quỷ đỏ" pressing quyết liệt, tranh chấp ở tuyến giữa hiệu quả và thực hiện nhiều tình huống chuyển trạng thái tốc độ, điển hình là pha dứt điểm đưa bóng dội cột dọc của Patrick Dorgu ở phút 30.

Dẫu vậy, vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở khâu kết liễu. MU tung ra tới 22 cú sút, nhiều nhất trong một trận gặp Arsenal kể từ chiến thắng 8-2 năm 2011, nhưng không có bàn. Phần lớn cơ hội chỉ dừng lại ở những pha dứt điểm góc hẹp, thiếu độ sát thương.

"Một lần nữa, MU để lộ điểm yếu nan giải khi thiếu một trung phong đẳng cấp có thể biến nỗ lực tập thể thành bàn thắng", The Athletic kết luận.

MU sẽ tìm kiếm điểm số đầu tiên của mùa giải khi làm khách trước Fulham tại Craven Cottage vào cuối tuần tới.