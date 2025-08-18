Roy Keane chê Arsenal sẽ phải trả giá vì 'ăn non'

Cựu đội trưởng MU, Roy Keane, đặt dấu hỏi về việc Arsenal quá dễ dàng chấp nhận bảo toàn lợi thế 1-0 trước MU tại vòng 1 Premier League mùa 2025/26 tối 17/8.

Roy Keane chê Arsenal không dám mạo hiểm

Một bàn thắng của Riccardo Calafiori là đủ để mang về ba điểm cho "Pháo thủ", nhưng Keane cảnh báo rằng điều đó không phải lúc nào cũng lặp lại. Bằng chứng là mùa trước, Arsenal nhiều lần đánh rơi điểm số khi đang dẫn trước - một yếu tố khiến họ trả giá đắt trong cuộc đua vô địch.

Trong tám trận cuối cùng của mùa giải, thầy trò Mikel Arteta có bảy lần vươn lên dẫn trước nhưng chỉ thắng được ba, để Everton, Brentford, Crystal Palace và Bournemouth cầm hòa sau khi đã nắm lợi thế.

Keane bình luận trên Sky Sports: “Bạn tự hỏi tại sao Arsenal vẫn còn thiếu một chút gì đó - chính là bởi họ vẫn hài lòng với việc lùi sâu khi dẫn 1-0. Rồi bạn nghĩ lại, có phải đó là lý do khiến họ hòa quá nhiều mùa trước không?".

Số liệu Keane nhắc đến chính là 14 trận hòa của Arsenal mùa trước - con số khiến họ kém Liverpool 10 điểm trên bảng xếp hạng, dù số trận thua của hai đội là ngang bằng.

Sau đó, cựu thủ quân của MU đưa ra ví dụ: “Hãy so sánh với Man City và Liverpool. Họ luôn tìm cách ghi thêm bàn thứ hai, thứ ba. Kể cả trong một ngày thi đấu tệ, họ vẫn có thể ghi hai hay ba bàn”.

Ở vòng mở màn mùa giải này, cả Liverpool lẫn Man City đều ghi 4 bàn. Dù vậy, Liverpool cũng từng bị Bournemouth gỡ hòa 2-2 sau khi dẫn 2-0, trước khi bùng nổ để giành chiến thắng.

Cũng trong buổi bình luận, cựu hậu vệ Manchester City, Micah Richards, lại tỏ ra ấn tượng với sự kiên cường nơi hàng thủ của Arsenal. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu đội bóng có tư duy tấn công táo bạo hơn, họ sẽ không phải phòng ngự chặt chẽ đến vậy.

Richards nói: “Điều giúp Arsenal còn trụ được trong cuộc đua vô địch những năm qua là khi lùi sâu, dựng khối phòng ngự thấp, họ rất khó bị xuyên phá. Thêm vào đó là khả năng tận dụng tình huống cố định, họ là một tập thể mạnh. Nhưng tôi chỉ muốn thấy họ dũng cảm hơn một chút”.