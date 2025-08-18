Sancho từ chối hai CLB

Jadon Sancho từ chối đề nghị của AS Roma và chưa sẵn sàng đến Thổ Nhĩ Kỳ, khiến MU tiếp tục bế tắc trong việc giải quyết tương lai cầu thủ này.

MU tiếp tục mắc kẹt với Sancho.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận người đại diện của Jadon Sancho chính thức thông báo với AS Roma rằng họ sẽ không chấp nhận lời đề nghị từ đội bóng thủ đô Italy. "Quỷ đỏ" đồng ý bán đứt với giá 20 triệu bảng, song Sancho từ chối ra đi.

Sancho muốn dành thêm thời gian để cân nhắc những lựa chọn khác, trong khi Roma sẽ phải nhanh chóng tìm mục tiêu thay thế. Về phía MU, đội chủ sân Old Trafford hy vọng sẽ nhận được thêm những lời đề nghị với mức giá tương tự.

Truyền thông Anh xác nhận Besiktas liên hệ MU cách đây 2 tuần để thăm dò điều kiện của thương vụ. Tuy nhiên, kể từ đó không có thêm cuộc đàm phán mới nào.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp ứng mức phí "Quỷ đỏ" yêu cầu, nhưng Sancho hiện tại không muốn sang Super Lig chơi bóng. Đây chỉ có thể là phương án được Sancho xem xét sau cùng, bởi thị trường chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa tới 12/9.

Thời điểm hiện tại, Sancho không đạt thỏa thuận cá nhân với Roma, đồng thời không tiến hành thương thảo với Besiktas. Dù MU sẵn sàng bán, tương lai của cầu thủ chạy cánh người Anh vẫn rơi vào thế bế tắc.

Sancho không còn tương lai ở sân Old Trafford, qua đó MU sẵn sàng chốt thương vụ ngay khi cầu thủ 25 tuổi đồng ý. Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên chỉ còn hiệu lực đến cuối mùa giải 2025/26.