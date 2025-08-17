MU đồng ý bán Sancho

MU sẵn sàng để Jadon Sancho gia nhập AS Roma, nhưng còn chờ cái gật đầu của tiền vệ này.

Sancho chưa có câu trả lời cho Roma.

Theo nhà báo uy tín Fabrizio Romano, Manchester United đồng ý mức phí 20 triệu bảng từ AS Roma cho thương vụ Jadon Sancho. Bản hợp đồng được đề xuất theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt vào mùa hè 2026. Tuy nhiên, giao dịch vẫn bị trì hoãn bởi ngôi sao người Anh chưa gật đầu với mức lương mà Roma đưa ra.

Sancho hiện nhận khoảng 13 triệu bảng/năm tại Old Trafford, con số vượt xa mức đề nghị ban đầu của đội bóng thủ đô Italy. Theo Football Italia, Roma muốn ký với Sancho bản hợp đồng 5 năm, lương khởi điểm khoảng 4 triệu bảng/mùa kèm thưởng và sẽ tăng dần theo từng mùa.

MU khẳng định Sancho không còn tương lai ở sân Old Trafford và sẵn sàng chốt hợp đồng ngay khi cầu thủ 25 tuổi đồng ý. Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên cũng chỉ còn hiệu lực đến cuối mùa giải 2025/26.

Roma không phải là lựa chọn duy nhất cho Sancho. Juventus, Besiktas và cả đội bóng cũ Borussia Dortmund đều bày tỏ mong muốn sở hữu tiền đạo người Anh. Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Roma gần hoàn tất thương vụ chiêu mộ Leon Bailey từ Aston Villa. Tiền vệ chạy cánh người Jamaica đã đồng ý sang Serie A thi đấu từ mùa giải 2025/26, phí chuyển nhượng chưa được tiết lộ.

