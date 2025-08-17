Hansi Flick nổi giận

HLV Hansi Flick bày tỏ sự không hài lòng với màn trình diễn của Barcelona, dù đội bóng giành chiến thắng dễ 3-0 trước chủ nhà Mallorca ở vòng 1 La Liga 2025/26.

HLV Flick vốn nổi tiếng với phong cách kỷ luật và yêu cầu cao.

Phát biểu sau trận đấu, Flick cho rằng đội bóng của ông chỉ chơi với 50% khả năng sau khi dẫn đối thủ 2-0 và Mallorca phải nhận hai thẻ đỏ: “Tôi không hài lòng với trận đấu này. Chúng tôi giành được ba điểm quan trọng, nhưng sau khi dẫn 2-0 và đối thủ nhận hai thẻ đỏ, Barcelona chỉ chơi với 50% khả năng".

Rạng sáng 17/8, Barcelona nhanh chóng vươn lên dẫn 2-0 trước chủ nhà Mallorca chỉ sau 23 phút bóng lăn. Đến cuối hiệp một, Mallorca chỉ còn chơi với 9 người bởi hai thẻ đỏ họ phải nhận ở các phút 33 và 39.

Tuy nhiên, trong cả hiệp hai, Barca chơi bế tắc. Phải đến phút bù giờ cuối trận, "Blaugrana" mới có thể ghi thêm bàn. Yamal tỏa sáng với pha đi bóng rồi dứt điểm quyết đoán từ ngoài vùng cấm, ấn định chiến thắng 3-0.

Theo HLV Flick, việc Barca chơi tệ khi đối thủ chỉ còn 9 người là "điều không thể chấp nhận được". "Tôi cần nói chuyện với các cầu thủ về vấn đề này”, HLV Hansi Flick nhấn mạnh. Theo Sport, chiến lược gia người Đức không chấp nhận thái độ thi đấu hời hợt của dàn sao Barca. HLV Flick muốn thấy sự tập trung và quyết tâm 100% của cầu thủ trong mọi trận đấu, mọi tình huống.