Ngả mũ trước Kubo

Takefusa Kubo tiếp tục khẳng định vai trò tại Real Sociedad khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận mở màn La Liga 2025/26 trước Valencia.

Takefusa Kubo là cầu thủ có đóng góp lớn nhất vào các bàn thắng của Real Sociedad tại LaLiga kể từ mùa giải 2022/23.

Rạng sáng ngày 17/8, tại sân Mestalla, Real Sociedad có chuyến làm khách không dễ dàng. Đội chủ nhà Valencia mở tỷ số ở phút 57 nhờ pha lập công của Diego Lopez, đồng thời liên tục gây sức ép về phía Sociedad.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, ở phút 60, Takefusa Kubo gỡ hòa cho Real Sociedad với một pha đi bóng rồi tung cú sút cực mạnh từ ngoài vòng cấm. Bàn thắng của Kubo được Mundo Deportivo ca ngợi là "cú sút ở đẳng cấp rất cao".

“Kubo là người giải cứu Real Sociedad khi họ gặp khó tại Mestalla, đưa trận đấu về thế cân bằng”, El Pais bình luận.

Với pha lập công này, Kubo tiếp tục khẳng định vị thế là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Real Sociedad tại La Liga. Kể từ mùa giải 2022/23, Kubo đã có tổng cộng 30 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (22 bàn, 8 kiến tạo) trong 102 trận tại La Liga, vượt qua mọi đồng đội khác tại Real Sociedad trong cùng khoảng thời gian.

Thống kê này cũng nhấn mạnh vai trò của ngôi sao người Nhật Bản tại đội bóng xứ Basque ba năm qua. Thành tích của Kubo không chỉ giúp Real Sociedad duy trì vị thế tại La Liga, mà còn khiến anh trở thành mục tiêu săn đón của các CLB lớn hè này, đặc biệt là Atlético Madrid.