Mẹ Diogo Jota khóc

Người thân Diogo Jota không kìm được nước mắt khi chứng kiến màn tri ân đầy ý nghĩa từ Wolverhampton Wanderers, đội bóng cũ của chân sút người Bồ Đào Nha trước khi anh chuyển đến Liverpool.

Mẹ của Jota, bà Isabel bật khóc.

Rạng sáng 17/8, tại sân Molineux, Wolves thảm bại 0-4 trên sân nhà trước Man City ở vòng 1 Premier League. Tuy nhiên, kết quả đó không thể làm lu mờ màn tri ân đặc biệt của CLB này cho Jota, người qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Tây Ban Nha vào tháng trước.

Rute Cardoso, vợ của Jota, xuất hiện tại Molineux cùng Ruben Neves, đồng đội cũ của Jota tại Wolves và tuyển Bồ Đào Nha, người cũng là một trong những người bạn thân nhất của anh và từng là người khiêng quan tài trong lễ tang.

Cha mẹ của Jota và Andre Silva, bà Isabel và ông Joaquim Silva, cũng có mặt, không giấu được xúc động và bật khóc trước tình cảm của người hâm mộ Wolves. Một tấm áp phích khổng lồ được giăng trên khán đài phía nam sân Molineux, khắc họa hình ảnh Jota ăn mừng bàn thắng trong màu áo Wolves – giai đoạn anh dẫn dắt đội bóng vô địch Championship 2017/18 và trụ hạng Premier League (2018-2020).

Bên cạnh áp phích, một biểu ngữ khác cũng được trải trên sân với dòng chữ: “Chúng tôi sẽ nhớ bạn khi bạn bước đi trên những cánh đồng vàng”, lấy cảm hứng từ bài hát nổi tiếng của Sting, mang ý nghĩa tưởng nhớ sâu sắc.

Cả khán đài sân Molineux đã đứng dậy và vỗ tay trong 60 giây ở phút thứ 18 của trận đấu – con số đại diện cho áo số 18 Jota từng mặc trong 131 trận cho Wolves. Trước đó, trong trận mở màn Premier League của Liverpool gặp Bournemouth, người hâm mộ và các cầu thủ cũng tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ Jota.