Tân binh rực sáng trong trận thắng 4-0 của Man City

Rạng sáng 17/8, Tijjani Reijnders ghi bàn và kiến tạo giúp Man City đánh bại chủ nhà Wolves ở vòng 1 Premier League.

Reijnders có màn ra mắt ấn tượng tại Premier League.

Trên sân Molineux, Man City gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự "đổ bê tông" của Wolves. Đoàn quân của Pep Guardiola phung phí nhiều cơ hội, thậm chí còn suýt nhận bàn thua trước. Phút 26 và 30, Marshall Munetsi có liền 2 cơ hội ở sát khung thành. May mắn đứng về phía đội khách khi trọng tài đều căng cờ báo lỗi việt vị.

Trong thế trận bế tắc, Reijnders, tân bin vừa cập bến Etihad từ AC Milan, tỏa sáng để giúp Man City xoay chuyển tình thế. Phút 34, Reijnders thoát pressing ấn tượng ở giữa sân, trước khi chọc khe bổng để Rico Lewis xâm nhập vùng cấm, trước khi căng ngang để Erling Haaland mở tỷ số.

Tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn trong trận ra quân của Man City ở 4 mùa gần nhất. Theo Opta, chỉ có một cầu thủ làm tốt hơn Haaland trong lịch sử Premier League, đó là Mohamed Salah (6 mùa liền).

Chỉ 3 phút sau, Reijnders trực tiếp ghi tên lên bảng điện tử với pha chạy chỗ đón đường chuyền của Oscar Bobb, trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc từ sát vạch 16,5 m, buộc Jose Sa vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Màn trình diễn ấn tượng của Reijnders vẫn chưa dừng lại. Phút 61, anh thoát xuống bên cánh phải, trước khi trả ngược để Haaland băng lên, tung cú sút căng bằng chân trái, gia tăng cách biệt lên thành 3 bàn.

Những phút cuối, một tân binh khác của đội khách là Rayan Cherki tận dụng sự lúng túng của hàng thủ chủ nhà để vung chân dứt điểm đầy quyết đoán, ấn định tỷ số 4-0 cho đội khách.

Trận thắng tưng bừng giúp Man City chiếm ngôi đầu từ tay Sunderland với cùng 3 điểm nhưng hiệu số tốt hơn (+4 so với +3).