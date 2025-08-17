CĐV Man City tố Pep Guardiola dối trá

Nhiều CĐV Man City nghi ngờ về quyết định gạch tên Ederson ở trận gặp Wolves trong vòng 1 Premier League hôm 16/8.

Pep Guardiola hứng chịu chỉ trích vì Ederson. Ảnh: Reuters.

Trong trận thắng 4-0 trước Wolves, tân binh James Trafford được điền tên vào đội hình xuất phát, trong khi Stefan Ortega ngồi dự bị. Khi được hỏi về quyết định loại Ederson, Guardiola cho biết thủ môn này gặp phải "vấn đề về dạ dày", buộc anh phải nghỉ thi đấu.

Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được người hâm mộ. CĐV tên Queku Mainoo viết trên mạng xã hội: "Pep nói Ederson có vấn đề dạ dày. Thật buồn cười". Một tài khoản khác có tên Zayne cho biết: "Pep đang nói dối. Ederson không có mặt vì cậu ấy sắp rời đội. Ít nhất hãy làm cho nó có vẻ hợp lý".

CĐV tên Zach cũng không ngần ngại bình luận: "Pep vừa nói Ederson bị vấn đề dạ dày và buồn nôn. Lý do không thể tin nổi". Một người hâm mộ khác, FPL Jamie, đã thẳng thắn chỉ trích: "Pep nói Ederson gặp vấn đề dạ dày. Ai cũng cho đó là dối trá".

Galatasaray vừa gửi một lời đề nghị chính thức trị giá 10 triệu euro tới Man City để hỏi mua Ederson. Tuy nhiên, đội bóng Anh từ chối và muốn CLB Thổ Nhĩ Kỳ tăng phí chuyển nhượng. Trước đó, Ederson được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Galatasaray.

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết Man City buộc phải đẩy Ederson rời đi nếu muốn đón thủ thành Gianluigi Donnarumma từ PSG. Theo L’Equipe, Donnarumma đã có cuộc trò chuyện với Guardiola và sẵn sàng cho thử thách mới tại Premier League.

Man City gục ngã trước Al Hilal Sau khi Inter để thua Fluminense, đến lượt Man City nhận thất bại 3-4 trước Al Hilal ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025™ vào sáng 1/7.