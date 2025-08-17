Guardiola tiết lộ điều ám ảnh cả đội sau khi thắng Wolves

Pep Guardiola thừa nhận đội hình Man City quá đông gây hại cho tinh thần, khẳng định sẽ có nhiều cầu thủ rời CLB trước tháng 9.

Guardiola vừa muốn đội hình dày, vừa muốn số lượng không quá đông

Pep Guardiola thừa nhận quy mô đội hình hiện tại của Manchester City không tốt cho tinh thần tập thể, đồng thời cho biết sẽ có một loạt cầu thủ rời đội trước tháng 9. Hiện tại, Man City sở hữu tới 30 cầu thủ thuộc biên chế đội một, và ít nhất sáu người trong số đó sẽ ra đi trong vài tuần tới.

Dù đội bóng hoạt động trơn tru sau chiến thắng 4-0 trước Wolves, Guardiola vẫn lo ngại rằng ban huấn luyện sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì sự gắn kết nếu không có thêm những sự chia tay.

Guardiola nói sau trận: “Chúng tôi có quá nhiều người. Không phải chỉ về Eddy, hôm nay chúng tôi cũng không có Rodri, Phil (Foden), (Mateo) Kovacic, Savinho và Josko (Gvardiol). Trên ghế dự bị vẫn còn Nathan (Ake) và (Ilkay) Gundogan. Tôi thích có một đội hình dày để cạnh tranh ở mọi giải đấu, nhưng tôi không muốn phải để cầu thủ ở nhà. Điều đó không lành mạnh. Bạn không thể tạo ra bầu không khí tích cực để cạnh tranh. CLB đã biết điều này từ mùa trước, nhưng tình hình là như vậy”.

Ederson bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu ở sân Molineux và anh đang được Galatasaray quan tâm. Tottenham hiện theo sát cầu thủ chạy cánh người Brazil Savinho, dù CLB cũng đã tính đến phương án thay thế cả hai. Nottingham Forest bày tỏ sự quan tâm tới hậu vệ trẻ Rico Lewis và đã hoàn tất thương vụ 30 triệu bảng chiêu mộ James McAtee.

Kalvin Phillips và Claudio Echeverri chắc chắn sẽ rời đi trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, nhưng những phát biểu của Guardiola còn ám chỉ rằng các ngôi sao lớn hơn cũng đang tìm bến đỗ mới. Guardiola nói thêm: “Trong hai tuần tới, sẽ có những cuộc trao đổi giữa CLB, cầu thủ và người đại diện để tìm ra giải pháp”.