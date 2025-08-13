Bước ngoặt sinh tử của Man City sau mùa giải tệ nhất

Sau mùa giải tệ nhất sự nghiệp, Pep Guardiola đối mặt thách thức lớn: tái thiết Manchester City trong bối cảnh quyền lực lung lay và kỷ nguyên thống trị đứng trước ngã rẽ.

Liệu Pep sẽ viết tiếp một chương huy hoàng mới, hay chấp nhận rằng kỷ nguyên vàng đã lùi về dĩ vãng?

Pep Guardiola vốn nổi tiếng với cách dùng từ phóng đại, đôi khi xen lẫn chút mỉa mai. Bởi vậy, khi ông gọi mùa giải 2024/25 - mùa tệ nhất trong sự nghiệp - là “thất bại đáng mừng”, câu nói ấy vừa gây tò mò vừa chứa nhiều ẩn ý. Nếu “thất bại” được đo bằng tiêu chuẩn 12 chức vô địch quốc gia trong 15 mùa, ba Champions League, nhiều cú ăn ba và hàng loạt kỷ lục, thì rõ ràng, tiêu chuẩn của Pep đã ở một đẳng cấp khác.

Bản đồ quyền lực thay đổi

Một năm trước, gần như mọi dự đoán đều nghiêng về khả năng Man City lập kỷ lục vô địch Ngoại hạng Anh năm thứ năm liên tiếp. Nhưng thực tế lại trái ngược: họ cán đích thứ ba, bị loại sớm ở Champions League, thua Al Hilal ở FIFA Club World Cup và thất bại trước Crystal Palace ở chung kết FA Cup.

Chuỗi 5 trận thua liên tiếp, 9 thất bại trong 12 trận, cùng những cú sảy chân khó tin như để Feyenoord gỡ hòa 3-3 khi đã dẫn 3-0, đã biến mùa giải thành cơn ác mộng.

Thế nhưng, giữa lúc đội bóng sa sút và đồng minh thân cận Txiki Begiristain sắp rời ghế Giám đốc bóng đá, Guardiola vẫn gia hạn hợp đồng. Đó có thể là minh chứng cho lòng trung thành, hoặc đơn giản là sự bướng bỉnh đặc trưng. Ông thậm chí tuyên bố sẽ nghỉ dài hạn - “có thể 15 năm” - sau khi rời Etihad, nhưng ai cũng hiểu, Pep vẫn còn việc chưa hoàn tất.

Thất bại mùa trước tạo ra một cục diện mới: Liverpool trở thành ứng viên sáng giá, chi tiêu mạnh mẽ, trong khi quyền lực tuyệt đối của Man City lung lay. Câu hỏi đặt ra: liệu kỷ nguyên thống trị khép lại, hay đó chỉ là cú vấp tạm thời? Với Pep - bậc thầy xây dựng đế chế - đây là lời thách thức để bắt đầu cuộc tái thiết.

Ông bước sang giai đoạn tạo dựng “thế hệ Man City thứ ba”. Đội hình thế hệ hai tan rã: Kevin De Bruyne không được gia hạn, Kyle Walker sang Burnley, Jack Grealish bị gạt ra ngoài, Ilkay Gundogan không chắc suất đá chính. Thủ môn Ederson vào năm cuối hợp đồng, bị cạnh tranh bởi James Trafford. Đây là những dấu mốc khép lại một kỷ nguyên.

Omar Marmoush nhận được nhiều kỳ vọng ở mùa 2025/26.

Man City chi 300 triệu bảng trong năm 2025 để mang về 10 tân binh - con số phản ánh quy mô thay máu. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak thừa nhận CLB đã quá chậm trên thị trường chuyển nhượng mùa trước, đánh giá thấp nhu cầu trẻ hóa. Tuy nhiên, khác với Liverpool bỏ 100 triệu bảng mua Florian Wirtz, chỉ một bản hợp đồng của Man City - Omar Marmoush - vượt mốc 50 triệu.

Trong 10 tân binh, chưa ai mang lại cảm giác thay thế hoàn hảo cho các trụ cột cũ. Tijjani Reijnders và Rayan Cherki hứa hẹn nhưng vẫn bị so sánh với đỉnh cao của Gundogan và De Bruyne - một phép so khập khiễng mà bất kỳ ai cũng dễ bị coi là “bản sao kém hoàn hảo”. Đặc biệt, vị trí hậu vệ phải vẫn chưa tìm được người kế thừa xứng đáng cho Walker.

Vấn đề của Pep: Nhiều lựa chọn, ít “chắc suất”

Pep hiện có đội hình đông đảo nhưng thiếu những gương mặt mặc định không thể thay thế. Mùa trước, ông không phải lúc nào cũng chọn đúng, đôi khi khiến người hâm mộ khó hiểu. Hiện tại, Man City có 6 trung vệ, nhiều tiền vệ trung tâm và cánh, nhưng không phải ai cũng tạo ra sự khác biệt.

Chỉ hai cái tên chắc chắn là Erling Haaland và Rodri. Haaland, dù nghỉ 40 ngày mùa trước, vẫn ghi 34 bàn. Rodri - cầu thủ được cho là “cột chống” của đội - nếu không vắng mặt, có thể đã giúp CLB che lấp nhiều điểm yếu. Phil Foden, Cầu thủ xuất sắc năm 2024, cũng cần tìm lại hình ảnh rực sáng sau một mùa mờ nhạt.

Sau những năm tháng vững vàng như kim loại, Man City giờ bước vào kỷ nguyên của những dấu hỏi.

Tái thiết hay thoái trào? Guardiola, Haaland, Rodri, Foden - bốn cái tên đủ sức làm nền móng cho một thế hệ vô địch mới. Nhưng nếu thiếu sự gắn kết và tính ổn định, Man City có thể tiếp tục trôi trong vùng giao thoa giữa chuyển giao và sa sút.

