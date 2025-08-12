Ederson đạt thỏa thuận rời Man City

Galatasaray hoàn tất những khâu cuối cùng để chiêu mộ thủ môn Ederson Moraes từ Manchester City, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường lực lượng cho mùa giải 2025/26.

Việc chiêu mộ Ederson là tuyên ngôn mạnh mẽ từ Galatasaray, đội bóng đang xây dựng đội hình cạnh tranh tại Süper Lig và Champions League.

Theo Fanatik, thủ môn người Brazil dự kiến ra mắt người hâm mộ Galatasaray ở trận đấu gặp Karagümrük tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Süper Lig) vào rạng sáng ngày 16/8. Sở dĩ Galatasaray tự tin như vậy bởi họ đã gần như hoàn tất vụ chuyển nhượng này, sau khi nhận cái gật đầu từ Man City.

Galatasaray, sau sự ra đi của thủ môn huyền thoại Fernando Muslera, xác định Ederson là mục tiêu hàng đầu hè này. Câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận cá nhân với Ederson về hợp đồng ba năm trị giá 7,5 triệu euro mỗi mùa.

Manchester City ban đầu yêu cầu phí chuyển nhượng 12 triệu euro, nhưng sau đó đồng ý giảm giá xuống khoảng 9 triệu euro. Ederson chỉ còn 1 năm hợp đồng với Man City, và CLB nước Anh không muốn mất trắng cầu thủ.

HLV Okan Buruk và cựu thủ môn Claudio Taffarel, người đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Ederson, đã nhấn mạnh sức hút của việc thi đấu tại Champions League và dự án xây dựng đội hình tham vọng của Galatasaray, bao gồm các tân binh như Victor Osimhen và Leroy Sané.

Ederson, 31 tuổi, gia nhập Manchester City từ Benfica năm 2017 và đã giành 6 danh hiệu Premier League cùng 1 Champions League. Trong mùa giải 2024/25, anh ra sân 40 trận trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 13 lần nhưng để lọt lưới tới 54 bàn. Sự xuất hiện của James Trafford từ Burnley khiến Manchester City sẵn sàng để Ederson ra đi, và các cuộc đàm phán đã được đẩy nhanh.