Vẻ cuốn hút của tiểu thư nhà Pep Guardiola

Maria, con gái của HLV Pep Guardiola, thu hút sự chú ý của người hâm mộ sau khi chia sẻ những hình ảnh ấn tượng về kỳ nghỉ hè vừa qua.

Trong bài viết mới nhất của mình, Maria đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc kèm theo dòng trạng thái: "Mùa hè đang kết thúc".

Maria khoe vẻ cuốn hút trên trang cá nhân.

Ở những tấm ảnh khác, Maria cũng không ngần ngại khoe dáng trong chiếc bikini dưới ánh nắng mặt trời, cùng với những khoảnh khắc thú vị trong chuyến đi nghỉ dưỡng mùa hè vừa qua.

Những bức ảnh nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ, với hàng loạt bình luận khen ngợi. Một fan viết: "Thiên thần". Người khác thì cho rằng: "Quá xinh đẹp". Còn một người khác lại cảm thán: "Tôi yêu cô ấy".

Maria hiện có tới 907.000 người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường xuyên cập nhật cuộc sống hàng ngày, từ những chuyến du lịch đến các buổi chụp hình.

Năm nay 24 tuổi, Maria là một trong ba người con của Guardiola và vợ Cristina Serra. Cô có mối quan hệ thân thiết với em trai Marius và em gái Valentina.

Tuy nhiên, gia đình HLV người Tây Ban Nha đang trải qua biến cố lớn khi hôn nhân giữa Guardiola và Serra đổ vỡ. Cả hai không còn tìm được tiếng nói chung và đang hoàn tất các thủ tục ly hôn.

Mối quan hệ kéo dài gần 30 năm giữa Guardiola và Serra được cho là rạn nứt vào cuối năm 2023.

