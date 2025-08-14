Zinchenko ra sách tiết lộ chuyện nhạy cảm, fan Arsenal dậy sóng

Oleksandr Zinchenko đưa ra phát biểu mâu thuẫn về Mikel Arteta đúng vào thời điểm tệ nhất tại Arsenal khi CLB đang để ngỏ khả năng bán anh.

Zinchenko tức giận vì bị mất vị trí.

Trong bản cập nhật mới của cuốn sách Believe, Oleksandr Zinchenko chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về mùa giải 2024/25 - và gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trong cộng đồng CĐV Arsenal.

Theo The Athletic, những trích đoạn được công bố sớm cho thấy hậu vệ trái người Ukraine thừa nhận HLV Mikel Arteta “không còn tin tưởng” mình, đồng thời bày tỏ cảm giác bị “gạt ra ngoài” khi phần lớn mùa giải phải ngồi dự bị. Anh mô tả đây là “mùa tệ nhất sự nghiệp” xét trên khía cạnh cá nhân, đồng thời đề cập tới việc Arsenal trắng tay và tình hình xung đột ở Ukraine.

Zinchenko dành nhiều lời khen cho Myles Lewis-Skelly - người đã chiếm suất đá chính của anh - gọi tài năng 18 tuổi là “đặc biệt” và “thực sự không thể tin nổi”. Anh cũng nhắc đến những câu chuyện trong giới cầu thủ lớn tuổi từng hợp lực để giữ chỗ trước các tài năng trẻ, nhưng khẳng định vẫn ủng hộ Lewis-Skelly.

Thực tế, việc mất vị trí xuất phát của Zinchenko đến từ những sai lầm lặp lại, trong khi Lewis-Skelly mang tới sự chắc chắn hơn cả khi cầm bóng lẫn phòng ngự. Quyết định của Arteta trở nên rõ ràng ở giai đoạn cuối mùa, khi Arsenal hướng tới mục tiêu vào chung kết Champions League.

Zinchenko vừa chia sẻ những điều nhạy cảm tại Arsenal.

Zinchenko còn thẳng thắn nói về “đặc quyền” nhận lương cao dù ít được ra sân - một sự thừa nhận được đánh giá là khôn ngoan. Tuy vậy, nhiều độc giả vẫn cảm nhận anh như một cầu thủ giàu đặc quyền và khó chấp nhận việc bị đồng đội trẻ vượt qua.

Những tiết lộ này xuất hiện đúng lúc Arsenal đang tìm cách bán bớt cầu thủ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, và về lý thuyết, có thể khiến CLB gặp khó trong việc tối đa hóa giá trị thương vụ Zinchenko. Các đội bóng quan tâm hoàn toàn có thể coi đây là cơ hội để mặc cả giá.

Trên mạng xã hội, phản ứng của CĐV Arsenal chia làm hai thái cực: một bên thông cảm với những gì Zinchenko trải qua, bên còn lại chỉ trích anh vì đã chia sẻ điều không nên nói ở thời điểm nhạy cảm - vừa ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân, vừa tiềm ẩn bất lợi cho CLB.