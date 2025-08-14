Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lewandowski đáp trả lời đề nghị 100 triệu euro

  • Thứ năm, 14/8/2025 10:50 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Tiền đạo người Ba Lan nhận được lời đề nghị hấp dẫn để sang Saudi Arabia thi đấu trong những năm cuối sự nghiệp.

Lewandowski vẫn có vai trò quan trọng tại Barcelona. Ảnh: Reuters.

Pini Zahavi, người đại diện của Lewandowski, chia sẻ với tờ Fakt của Ba Lan: “Một năm trước, Robert đã nhận một đề nghị cụ thể. Saudi Arabia chào mời anh ấy với mức lương hơn 100 triệu euro mỗi mùa. Nhưng Robert đã chọn ở lại để chiến đấu cho La Liga và Champions League. Anh ấy đã gần như đạt được cả hai mục tiêu đó".

Zahavi còn nhấn mạnh rằng lý do Lewandowski không rời Barcelona là bởi khao khát giành danh hiệu và anh cảm thấy rất thoải mái khi sống tại thành phố này. “Đây là nơi mà Robert cảm thấy bình yên nhất, nơi mà anh ấy thuộc về", Zahavi nói thêm.

Tiền đạo người Ba Lan sẽ bước sang tuổi 37 vào cuối tháng này. Anh còn hợp đồng với Barca đến mùa hè năm sau. Dù tuổi cao, Lewandowski vẫn duy trì phong độ ấn tượng, ghi tới 42 bàn sau 52 trận trên mọi đấu trường mùa trước.

Trước mặt truyền thông, Lewandowski luôn bày tỏ tình yêu với Barcelona. Anh chia sẻ khi được hỏi về chuyện tương lai: "Tôi sẽ ở lại mùa tới. Giờ đây tôi chỉ nghĩ về Barcelona. Mùa sau chúng tôi sẽ mạnh hơn, thể lực của tôi vẫn rất tốt".

Hiện tại, Lewandowski gặp chấn thương nhẹ ở chân phải và dự kiến nghỉ vòng đấu mở màn La Liga mùa 2025/26.

